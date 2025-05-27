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花東優惠票傳僅95折　立委黃建賓提3大不足要求中央加碼

▲台鐵車票漲價，立委黃建賓提3大不足要求中央加碼。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台鐵車票漲價，立委黃建賓提3大不足要求中央加碼。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台鐵票價將於6月23日起調漲，台東縣立委黃建賓多次要求中央推出花東專屬優惠票價，彌補東部鐵路量能不足及易受天災衝擊的情形。黃建賓27日指出，根據媒體揭露，台鐵規劃的優惠方案最高僅95折，且必須與會員制綁定，共存在三大問題：「折扣過低、不便長者使用、未同步訂票系統」，要求中央立刻檢討，並加碼提出更優惠的方案。

黃建賓指出，台鐵今年初宣布將調漲票價後，便率先要求中央在東部災損未完全恢復前，應凍漲東部幹線票價，若中央執意調漲，也必須考量東部鐵路量能及安全性仍較西部不足，研擬專屬花東居民的專屬優惠，以維護交通平權，此政策方向並在總質詢時獲得行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱承諾。

黃建賓表示，先前質詢時就要求陳世凱部長，優惠方案不能只有會員制點數加倍，折扣比例也要調高，然而根據媒體今天揭露，台鐵推出方案仍只有「平日購票會員制點數5倍、假日3倍」，換算後僅是95折及97折優惠，且必須註冊為台鐵會員才使用。

黃建賓強調，目前台鐵規劃的草案存在三大問題：第一，「折扣比例過低」，若以95折優惠換算，購買一次台北台東自強號936元，只能折扣約47元，相較票價漲幅306元，根本是杯水車薪；第二，僅限會員制對於不太會使用智慧型手機的年長者而言，使用上相當不便，折扣恐怕看得到用不到；第三，卓榮泰、陳世凱先前已承諾，會在新票價上路前同步規劃好優惠方案，但新票價已在訂票系統上路，交通部仍未有明確方案。

黃建賓要求，針對目前的草案，交通部必須立刻檢討，提升折扣比例，務必讓花東民眾有感，彌補東部交通長年受到中央漠視的狀況；而除了會員制優惠，交通部也必須研擬可直接臨櫃折扣或實名制訂票直接折扣的方式，讓民眾使用上更方便。最後呼籲卓榮泰、陳世凱務必遵守政治承諾，提出務實有感優惠方案，千萬不要跳票！

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