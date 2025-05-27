爆監院首長配車高達29台　國民黨酸李俊俋濫用公務車「不意外」

▲李俊俋被爆以公務車送愛犬美容。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車接送愛犬去美容，國民黨團、民眾黨團今（27日）痛批，監察院聲稱預算不夠卻濫用納稅人的錢，若有羞恥心應知所進退。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安表示，一個功能不彰、運作不符人民期待的憲政機關，監察院首長車輛數竟高達29台，狠酸李會濫用公務車「根本就不意外」。

針對李俊俋遭爆用監察院的公務車送愛犬去美容後坦言「思慮不周」一事，陳冠安痛批，李俊俋如此公器私用，之前還敢厚顏無恥的聲稱立法院大砍監察院預算是政治報復？甚至哭窮沒錢買衛生紙？

陳冠安進一步說到，一個功能不彰、運作不符人民期待的憲政機關，監察院正副首長車輛數竟然高達29台，不只是五院之首，更是行政院的快2倍、立法院的快6倍；陳諷刺表示，李會被爆出濫用公務車，根本就不意外，因監察院車輛多、業務少，自然就會有李俊俋這種一邊喊著預算不能被刪，一邊濫用人民納稅錢的官。

李俊俋遭踢爆日前曾以公務車載送愛犬至寵物美容沙龍，後來又親自搭公務車接回，涉及濫用行政資源；李俊俋回應平時都是自行接送，不會使用公務車，但當天公務繁忙，因此請同仁協助接送，坦言思慮不周，已向監察院副院長李鴻鈞提出自請處分。他說，自監察院預算遭大砍後，公務車油料都由用車人負擔。