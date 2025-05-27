　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆監院首長配車高達29台　國民黨酸李俊俋濫用公務車「不意外」

▲監察院秘書長李俊俋 監委王曾華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李俊俋被爆以公務車送愛犬美容。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車接送愛犬去美容，國民黨團、民眾黨團今（27日）痛批，監察院聲稱預算不夠卻濫用納稅人的錢，若有羞恥心應知所進退。國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安表示，一個功能不彰、運作不符人民期待的憲政機關，監察院首長車輛數竟高達29台，狠酸李會濫用公務車「根本就不意外」。

針對李俊俋遭爆用監察院的公務車送愛犬去美容後坦言「思慮不周」一事，陳冠安痛批，李俊俋如此公器私用，之前還敢厚顏無恥的聲稱立法院大砍監察院預算是政治報復？甚至哭窮沒錢買衛生紙？

陳冠安進一步說到，一個功能不彰、運作不符人民期待的憲政機關，監察院正副首長車輛數竟然高達29台，不只是五院之首，更是行政院的快2倍、立法院的快6倍；陳諷刺表示，李會被爆出濫用公務車，根本就不意外，因監察院車輛多、業務少，自然就會有李俊俋這種一邊喊著預算不能被刪，一邊濫用人民納稅錢的官。

李俊俋遭踢爆日前曾以公務車載送愛犬至寵物美容沙龍，後來又親自搭公務車接回，涉及濫用行政資源；李俊俋回應平時都是自行接送，不會使用公務車，但當天公務繁忙，因此請同仁協助接送，坦言思慮不周，已向監察院副院長李鴻鈞提出自請處分。他說，自監察院預算遭大砍後，公務車油料都由用車人負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭指是囂張富商小三！禾羽黑底白字「不是我」
斥資10億！四川「鐵達尼號」動工11年如廢墟
快訊／新冠爆19死、102重症　雙創新高
快訊／7縣市大雨特報！　一路下到深夜
台中男1人分飾3角　少女慘遭性侵
記憶卡變「失憶卡」！儲存空間灌水百倍
快訊／韓國民演員崔廷宇離世　享壽69歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

爆監院首長配車高達29台　國民黨酸李俊俋濫用公務車「不意外」

秀主計處公文打臉！　國民黨團控政院刪地方補助款就是違法

北士科遭指違法徵地　文化局：汾陽居非古蹟、官員退席沒違法

回花東近千元！台鐵優惠僅95折　黃建賓批折扣低、要求中央加碼

朱立倫稱盼交棒！洪孟楷嘆「誰care」　黨魁是誰黨內早有定見

台大毒梟入境美國被逮　外交部：個人行為與替代役計畫無關

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

爆監院首長配車高達29台　國民黨酸李俊俋濫用公務車「不意外」

秀主計處公文打臉！　國民黨團控政院刪地方補助款就是違法

北士科遭指違法徵地　文化局：汾陽居非古蹟、官員退席沒違法

回花東近千元！台鐵優惠僅95折　黃建賓批折扣低、要求中央加碼

朱立倫稱盼交棒！洪孟楷嘆「誰care」　黨魁是誰黨內早有定見

台大毒梟入境美國被逮　外交部：個人行為與替代役計畫無關

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

牛津高材生女星擒卡地亞大使頭銜　陳靜最愛神秘雪豹項鍊

嘉義縣農工科技大縣崛起　翁章梁再度榮獲五星首長殊榮

TPASS 2.0回饋金破千萬「6.9萬人還沒領」　平均每卡賺82元

陳大天閃兵交保「照常演出」　鍾欣凌曝他近況：一到現場先道歉

狂賀！台灣桌球最強男雙　林昀儒、高承睿世界排名衝上第4位

和潤攜手華碩推「企業電腦租賃專案」　助攻中小企業數位轉型

遭指是囂張富商小三！禾羽黑底白字「不是我」：不要拿猜測當事實

嘉義市長黃敏惠連霸五星市長　教育、環保、醫療全台第一

阿爾卑斯山冰川「90億噸土石崩塌」！　當局急撤300人

可成股東會董座、外資正面交鋒　聚焦現金部位、美債議題

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

政治熱門新聞

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

金城國中18禁考題老師是長年累犯　「臭娘炮」、「老衲的大X」也入題

監院秘書長李俊俋遭爆公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所進退

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

反廢死公投遭中選會擋關！受害家屬轟國恥

吳宗憲一張圖酸爆李俊俋　轟公務車私用：把民眾當盤子？

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

朱立倫盼交棒　王鴻薇：別再搞黨主席選舉

地球村爆欠薪！勞動局獲申訴證實遲發工資　最高可罰100萬

曾爆大罷免賴清德下軍令　卓冠廷首還原原意：根本沒講民進黨主導

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

藍白委都缺席　國安會1600萬預算光速解凍

網傳「霸凌女王」要空降　銓敘部：惡意造謠、從來不是事實

朱立倫稱盼交棒　洪孟楷：現在誰care？

更多熱門

相關新聞

秀主計處公文打臉　藍黨團控政院刪地方補助款違法

秀主計處公文打臉　藍黨團控政院刪地方補助款違法

行政院日前函文通知各縣市，將統刪25％一般性補助款，引發地方不小的反彈。國民黨立法院黨團今（27日）召開記者會，出示行政院主計總處今年行文給立法院的發文，內文表明一般性補助款為法定支出，不得刪除，國民黨團書記長王鴻薇質疑，現在行政院要刪一般性補助款，那是該公文偽造文書？還是行政院要違法刪減？

朱立倫稱盼交棒　洪孟楷：現在誰care？

朱立倫稱盼交棒　洪孟楷：現在誰care？

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

快訊／用公務車接送寵物惹議　李俊俋道歉了：向副院長自請處分

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

張斯綱爆：李俊俋公務車不只送愛犬美容　還幫拿外送餐點當Ubereats

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

李俊俋被爆搭公務車接送寵物　綠黨團認應檢討：絕不能再犯

關鍵字：

國民黨陳冠安李俊俋監察院

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面