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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

秀主計處公文打臉！　國民黨團控政院刪地方補助款就是違法

▲國民黨團召開記者會，批行政院統刪地方補助款，分別違法地方自治法與財政收支劃分法。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團批行政院統刪地方補助款，分別違法地方自治法與財政收支劃分法。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院日前函文通知各縣市，將統刪25％一般性補助款，引發地方不小的反彈。國民黨立法院黨團今（27日）召開記者會，出示行政院主計總處今年行文給立法院的發文，內文表明一般性補助款為法定支出，不得刪除，國民黨團書記長王鴻薇質疑，現在行政院要刪一般性補助款，那是該公文偽造文書？還是行政院要違法刪減？

行政院拍板統刪中央給各縣市一般性補助款25％，行政院主張，主計總處通知地方政府刪減一般性補助款636億元，完全是依照立法院在今年1月21日三讀的總預算案，以及立法院在同年3月12日否決行政院所提覆議案的結果辦理，除尊重立法院審議預算的權限，加以去年編的今年度總預算適用舊版財劃法，並無違法。

王鴻薇對此表示，這次行政院砍預算完全違法，行政院主計總處編列今年度預算書的時候，同時發文給立法院議事處及財政委員會一份明細表格，這是當年度中央政府總預算編列依法律義務的支出明細表，用途是告訴立法院，表格所列的是依法律義務支出，都是不能刪的科目，否則就是違法刪除。

王鴻薇續指，該份表格內，寫道的對地方政府之補助及減稅損失補貼，為法律義務支出，其第一項就是一般性補助款，法律依據為《地方制度法》，金額為2501億元，表格內的項目、機關、金額及法律依據都有清楚寫出來。

王鴻薇說，行政院也心知肚明，這是法律義務支出，行政院發文給立法院，說這是不能刪的，結果行政院現在自己刪！她要請問行政院及主計總處，這份表格是公文書，如果行政院可以刪表格內的項目，那這是在偽造文書嗎？如果不可以刪，這代表行政院違法刪，違反《地方制度法》。

王鴻薇強調，這次行政院刪除地方補助款，不但是政治性鬥爭，更是違法濫權，他們一定會追究行政院的責任，也請行政院懸崖勒馬，趕快把地方補助款還給地方政府，不要造成地方政府龐大社會福利建設受影響。Political party merchandise

國民黨團副書記長羅智強指出，國民黨立委吳宗憲已依《刑法》第129條提告，指控行政院抑留法定撥付款項。他也呼籲總統賴清德回想自身曾任台南市長，若當年被砍27％補助，是否也會跳腳抗議？如今卻讓官員喊窮卻養網軍、坐公車送寵物，要求民進黨停止雙標，依法撥款。

藍委賴士葆表示，中央給地方一般性補助款為法定預算，且經立法院三讀通過、總統公告，行政院擅自刪減已違法。《財劃法》第30條明訂補助款不得低於前一年水準，民進黨卻明目張膽違法濫權，踐踏地方自治。

賴士葆舉例，以台北市為例，社福預算遭砍15億元（減幅60％）、教育預算遭砍12億元（減幅62％）、基礎建設預算亦減少7億元（減幅34％），連輝達計畫進駐北士科的交通用地徵收都受影響。

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