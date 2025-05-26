機車拋錨女遊客焦急　延平警察化身「加油天使」解圍

▲遊台東遇車「熄火危機」警方即刻救援。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名來自新北市的蔡姓女遊客，26日上午在台東縱谷欣賞風光後，於返回台東市途中，因機車油量耗盡、拋錨於台9線鹿鳴段，陷入進退兩難的窘境。所幸延平派出所所長張哲瑋執勤途經，主動停車關心，並親自前往加油站取油協助加注，讓這段旅程得以順利繼續，女遊客感動之餘不禁讚嘆：「警察真是人民最溫暖的靠山！」

據了解，88年次的蔡女於25日中午在台東市租用機車，26日一早沿台9線北上至縱谷地區旅遊。未料返程途中，因疏於留意油量，機車突然熄火停在路旁，讓她陷入焦急無助的狀態。正當不知所措時，遠方出現一輛巡邏車，她連忙揮手求援。

正在執行事故防制勤務的張哲瑋所長見狀，立即靠邊停車詢問狀況。檢查後確認機車因油量耗盡而無法發動，張所長隨即驅車前往附近的中油鹿野加油站，利用寶特瓶取回少量汽油，返回現場替機車加油。引擎順利重新啟動後，蔡女終於得以繼續行程，連聲道謝，並試圖支付油資表達心意，卻被婉拒。

張所長以「助人為快樂之本」回應，並貼心提醒她記得在初鹿地區加滿油量，避免再次受困。兩人最後揮手道別，場面溫馨。

關山警察分局指出，台東縱谷景色優美，常吸引外地旅客造訪，但因地處偏遠，若在途中發生車輛問題，民眾多半第一時間求助警方。警方也藉此提醒旅客，行車前務必檢查車況與油量，若遇緊急情況可撥打110求助，警方將盡力協助，確保民眾旅程平安順利。