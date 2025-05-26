從戰機飛官到有機農夫　退役軍官耕出台東新希望

▲空軍退役投身農田。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

從保衛領空的軍官，到深耕土地的農夫，退役空軍官兵陳孝偉用行動寫下了截然不同卻同樣堅定的人生篇章。退役後的他選擇投入農業，回應台灣農業人力老化與短缺的現實挑戰，並在農業部輔導會開設的訓練課程引導下，從零開始學習種植技術，逐步轉型為專業農夫。

陳孝偉最初投入本土稻作、雜糧與果樹種植，三年前開始跨足蔬菜栽培，期盼減緩台東縣長期依賴外縣市供應蔬菜的現況。未料投入不久便接連遇上兩年強颱侵襲東部，農地受損嚴重。然而他並未因此退縮，反以軍中歷練出的堅毅精神面對挑戰，積極展開復耕與農地重建，同時啟動農場的有機轉型計畫。

他的努力終於在今年開花結果，不僅順利取得有機認證，更以太太名字作為品牌識別，成功打進全國連鎖超市體系，將「產地到餐桌」的理念落實為現實。對陳孝偉而言，品牌背後象徵的是對妻子長年陪伴與支持的深刻感謝。他表示：「一路走來，太太無怨無悔地支持我，即使遇上風災、損失慘重，也從未放棄我。這份支持讓我能夠堅持下去，也讓這段農業之路更有意義。」

目前他經營的農場，已成為台東地區海線、縱谷線與南迴線中唯一的有機蔬菜生產基地，不僅填補當地有機蔬菜供應的空白，也成為區域永續農業發展的重要示範場域。

▲空軍退役投身農田。（圖／記者楊晨東翻攝）

對於陳孝偉的轉型歷程，台東縣榮民服務處處長胡思湘給予高度肯定。他指出，從軍職到農務的轉換需要極大勇氣與決心，而陳孝偉不僅實踐「轉身不轉志」，也為台灣農業注入新血與活力，更為退役軍人打造職涯第二春提供了寶貴典範。

胡處長也強調，榮服處將持續為退除役官兵提供完善的升學、就業與創業資源，協助有志轉型者順利開展新人生，歡迎退役袍澤多加運用政府資源，邁向多元職涯發展之路。