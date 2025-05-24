「只收到存摺封面」他轉錢超火大！萬人爆共鳴　曝神招不會key錯

▲原PO最討厭看到對方只有傳存摺封面。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

民眾轉錯帳號，銀行要經對方同意才能扣回款項，而一名網友直言，很討厭對方只傳存摺，得自己再三核對帳號。文章曝光後，引發萬人吵翻，「真的很煩，還要一個一個對數字」、「感謝直接丟存摺封面的人，最清楚最不會出錯」；也有網友曝神招，利用智慧辨識或LINE翻譯辨識等功能超方便。

一名網友在Threads表示，每次要轉帳給別人時，最討厭對方直接傳來存摺封面，就怕有按錯數字的狀況，「真的是有夠麻煩！」

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文章一出，全場爆共鳴，「真的很煩，還要一個一個對數字，直接傳數字不是簡單多了」、「我常遇到！對方也是給我存摺照片，然後還不存在記事本裡，之後又請我們匯又不再給一次照片，往上拉都已經過了讀取時間了，超不貼心」、「最讓人賭爛的是：你轉帳完要對方確認，對方遲遲不回」、「我曾經2萬匯錯戶頭，就差1個數字，等了兩個禮拜，對方確認不是詐騙有還回來」、「同意！如果key錯還算我的問題」、「請他自己打出來，否則不受理」、「大概要對39次才能確認帳號，確定轉帳後還會超級緊張...怕會不會轉錯」。

不過也有人認為，最貼心就是附上存摺，以及帳號更貼心，「最感謝直接丟存摺封面的人，因為最清楚最不會出錯」、「他方便+證明不是詐騙」、「可以在對話框裡先打一遍再複製，這樣就比較不容易錯了」、「如果對方手機轉帳，我都會丟QR Code」、「我都會把分行代碼、帳號分兩則訊息傳，方便對方複製貼上，畢竟付錢的是老大」。

就怕輸入錯誤數字，熱心網友曝神招，「你不是拿哀鳳嗎？現在久按可以複製貼上」、「智慧鏡頭直接幫你圖片轉文字，除非太糊、間距太近，不然都辨識蠻準確的」、「可以在LINE相片直接翻譯複製」、「LINE照片點進去右上角有一個『A』圖示，點下去，可以複製文字」。