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存活率4成！台日混血「巴掌仙子」僅619公克　132天守護出院了

▲▼巴掌仙子。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台日混血巴掌仙子「KoKo」今日順利出院，高雄長庚婦產部教授龔福財送上祝福禮物。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

一個僅有619公克的微小生命，在台日兩地的愛與醫療專業下，寫下令人動容的奇蹟。台日混血極度早產兒「KoKo」，歷經子宮頸閉鎖不全、23週又4天極度早產、腦室出血與氣胸等多重難關，最終在高雄長庚跨科團隊132天的接力守護下，奇蹟般地健康長大，今(26日)以3220公克的體重，順利康復出院。KoKo的母親緊抱孩子，哽咽感謝台灣醫療團隊「從創造生命到守護生命」，給予他們跨越國界的奇蹟；日籍父親也以日文致謝，稱KoKo是「台日醫療合作的美好見證」。

KoKo的媽媽因長期排卵障礙，多年求子未果，2023年10月，她經由屏東診所轉介，來到高雄長庚就醫。生殖醫學中心龔福財教授以試管嬰兒技術協助，成功植入單一胚胎。但KoKo的媽媽於2024年3月在日本東京經歷一次11週妊娠流產，不過夫妻倆並未放棄，同年8月再度返台植入胚胎，終於迎來好消息。

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2024年12月30日，懷孕21週又6天的KoKo母親返台探親時，突然下腹悶痛、陰道組織膨出，緊急送醫後，確診為「子宮頸閉鎖不全」，當時胎兒體重僅有454公克。高雄長庚婦產部副部長蔡慶璋醫師當機立斷，在子宮頸已開3至5公分的情況下，實施「緊急環紮術」，15分鐘內完成精密縫合，這關鍵的環紮手術，為胎兒爭取了寶貴的成長時間。

儘管強力安胎2週後，早產仍不可避免，KoKo於2025年1月11日（23週又4天）以619公克體重誕生，隨即入住新生兒加護病房。新生兒科主任歐陽美珍醫師表示：「23週的存活率僅約4成，KoKo用堅強寫下生命奇蹟！」

▲▼巴掌仙子。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲兒科部部長田祐霖、新生兒科主任歐陽美珍與KoKo一家。（圖／記者許宥孺翻攝）

歐陽美珍指出，由於極度早產及胎囊在產道擠壓，KoKo出現二度腦室出血、呼吸窘迫症與氣胸等問題。醫療團隊利用呼吸器「NAVA神經調節通氣技術」精準支持肺部發育，有效降低早產兒肺損傷風險，並透過藥物成功閉合開放性動脈導管，避免了心臟手術的風險。歷經4個多月的全人照護，KoKo不僅腦部超音波檢查恢復正常，也未出現早產兒視網膜病變。目前KoKo已能自主吸吮60cc奶量並親餵母乳，無需氧氣呼吸，體重穩定成長至3220公克。

▲▼巴掌仙子。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲KoKo今日康復出院，父母感謝醫療團隊寫下生命奇蹟。（圖／記者許宥孺翻攝）

KoKo今日康復出院，KoKo媽媽哽咽回憶：「環紮手術的15分鐘，縫住的是我們破碎的希望。」日籍KoKo爸爸則以中日雙語致謝：「KoKo在日文寓意『心連心』，這孩子凝聚了台日兩地的愛與醫療專業。」在醫療團隊準備的蛋糕與眾人的祝福聲中，KoKo的父母攜手切下蛋糕，象徵著開啟他人生嶄新的篇章。

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