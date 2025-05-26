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24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

記者張靖榕／綜合報導

高雄24歲謝姓女子25日凌晨騎機車連闖兩個紅燈，遭警方尾隨示意攔查時卻加速逃逸，過程中蛇行、逆向行駛，最終在楠梓區自撞身亡，送醫後不治。檢警25日相驗遺體，初步認定為意外死亡，但抽血檢出酒測值為0.09毫克，將進一步抽驗是否為誤差。面對家屬質疑，當時執行公務的黃姓警員表示，當時已要放棄尾隨，沒想到謝女就在此時自撞。

謝女家屬對警方處理方式表達質疑，母親情緒崩潰表示女兒生前個性乖巧，未曾飲酒，「女兒很乖，沒有喝酒！」質疑警方不應追車，應直接透過車牌開罰單。根據謝女舅舅表示，謝女畢業於國立屏東大學財金系，在會計事務所任職，原為家中獨力支柱，父親上月才因病過世，家人目前情緒陷入崩潰。

▲24歲女騎士拒檢跑給警察追，不慎自撞慘死。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲24歲女騎士拒檢跑給警察追，不慎自撞慘死。（圖／記者許宥孺翻攝）

綜合報導，事發當時執行公務的黃姓警員，事後遭家屬質疑，明明能依車牌號碼開罰單，為何一定要追著謝女不放。據黃員告訴分局長官，其實意外發生前追到一半，就已決定放棄追車，但就是在此瞬間，謝女發生自撞。檢方將依相關事證、影像判斷黃員追車與謝女死亡關聯性；左營警分局則強調，會配合司法調查。

《ETtoday新聞雲》此前報導，警方指出，事發於25日凌晨1時許，謝女騎車行經左營區軍校路與緯九路、緯六路口時連續闖紅燈，當時左營分局交通分隊黃姓警員正在執行勤務，見狀即開啟警示燈與警鳴器尾隨，並透過擴音器要求謝女靠邊停車受檢。

▲▼左營女騎士交通違規拒檢，自撞人行道石墩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲死者家屬不滿警方一路追車。（圖／記者許宥孺翻攝）

謝女未理會指示，反而加速駛往楠梓方向，沿途蛇行、闖紅燈並逆向行駛。警方表示，黃員全程保持安全距離，尾隨時間約1分43秒、距離2.6公里，並未與謝女發生碰撞。最終謝女於後昌新路過彎時疑自失重心撞車，造成多處擦挫傷與肋骨骨折，送醫不治。

檢方昨會同法醫相驗，確認死因為多重創傷導致之意外身亡。血液檢測發現體內酒測值為0.09毫克，雖未達酒駕標準（0.15毫克），但因數值接近，檢方決定再次送驗，以排除誤差。

根據警政署2017年與2020年針對追車的相關規範，若屬單純交通違規原則上不予追車，採事後舉發為原則。但若員警評估現場情勢確需稽查時，須保持安全距離並尋求適當時機攔停。警方強調，謝女並非通緝犯，車內亦無違禁品，初步亦無酒駕跡象，尚不明其為何逃逸。

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