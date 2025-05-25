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高雄婦跌倒過世「兒5天後才發現」！高大成推測可能原因

▲▼救護車,醫療。（圖／記者周宸亘攝）

▲66歲潘姓婦人在家中跌倒過世，兒子5天後才發現。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市林園區發生一起離奇命案，66歲潘姓婦人在家中跌倒後傷重不治，但43歲鄭姓兒子直到5天以後，才發現母親身亡，嚇得報警處理，也因此被依照殺人罪調查。對此，法醫高大成25日分析，可能與「蜘蛛網膜出血」有關。

根據調查，林園警方18日接獲報案，鄭姓兒子聲稱母親18日在家中跌倒，當時母親拒絕他的攙扶，並說自己能夠自理，接著便回房休息。怎料時隔5天左右，鄭男發現母親遲遲沒有動靜，進房一看才知母親已經身亡。

警方獲報後到場處理，發現潘姓婦人的遺體已經發黑、腫脹，外觀並無明顯傷勢。而檢方相驗後認為，鄭男明知母親可能因重傷而死亡，卻放任發生，因此依照殺人罪逮捕鄭男，並且聲請羈押獲准。

對此，法醫高大成表示，有時候頭部因為有頭髮，如果出現外傷，可能摸不太出來。目前最重要的，還是釐清詳細死因。

高大成認為，因為潘姓婦人臉部發黑，所以需要考慮是否有毒藥物的問題。有時候死亡超過3、4天，遺體也發黑，可能是過世的時候缺氧，遺體才會呈現黑色。

高大成說，有時候撞到頭部，可能不會立即死亡，例如「蜘蛛網膜出血」的情況，因為出血速度很慢，有些人經過3、4天，甚至是一周才會死亡。而在受傷以後到死亡的這段時間，又被稱為「清醒期」，過了這段時間就會立即死亡。

高大成提到，有時候就連醫生都可能忽略這種問題。他有位同學的妻子在家中帶小孩時，玩了「假裝跌倒」的遊戲，期間頭部不慎撞到牆壁，原先同學的妻子僅覺得頭部疼痛，後來症狀好轉，便沒有理睬，沒想到時隔約一周左右卻直接身亡，「如果這樣的話，他（同學）也要抓去關啊。」

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