密集恐懼慎入！高雄多區驚見毛毛蟲大軍　頭皮發麻畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區、楠梓區、前鎮區近日出現毛毛蟲大軍！有民眾指出公園遊具、住家鐵捲門，甚至是機車坐墊上滿是毛毛蟲在蠕動，直呼超可怕。公園處表示，這些毛毛蟲是「淡黃蝶幼蟲」，近日為繁殖季節，對植物、人體並不會有危害。

近日高雄網友陸續在社群上po出毛毛蟲密集畫面，包括楠梓後勁溪、橋頭新市鎮、左營巨蛋、前鎮瑞祥公園都出現大爆發畫面，讓大票民眾看得頭皮發麻。

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▲高雄左營近日出現毛毛蟲大軍。（圖／翻攝自threads／venus_zheng）



「一開始以為是鳥屎！」有左營民眾發文表示，近日高雄博愛路上全部都是毛毛蟲、蝴蝶蛹，是有什麼大災難嗎？影片中錄下，鐵捲門上被密密麻麻的蝴蝶蛹佔據，嚇得民眾驚喊：「好可怕！我快瘋掉了！」

還有民眾將機車、汽車停在樹下，沒想到就被蟲蟲大軍攻擊，車上爬滿大量正在蠕動的毛毛蟲。有網友說，「這車子要馬上送洗了吧！超崩潰！」

▲▼高雄瑞祥公園遊樂器材滿是毛毛蟲。（圖／翻攝自高雄大小事）



昨晚也有民眾帶小朋友去前鎮瑞祥公園玩，沒想到遊樂器材上遍布毛毛蟲，身體呈現U字型拱起。民眾表示，「感覺是要結成蛹等待羽化，放過牠們吧，牠們也是生命」、「都在結蛹狀態了，變成黃蝶就不會可怕了」。

工務局公園處指出，近日接獲民眾通報，市區路樹或公園設施爬滿毛毛蟲問題。經查為「淡黃蝶幼蟲」，目前為該昆蟲繁殖季節，主要位於市區阿勃勒樹上，屬自然生態現象，對於植物及人體不會有危害。

公園處表示，如果樹木有臨近住家，公園處將派人進行修剪，如有大量掉落情形，也會派水車清理，另將針對公園設施加強巡檢，並將該幼蟲清除。