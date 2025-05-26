超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

▲全家端午連假，推出期間限定「與粽不同造型包」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店先前推出「蒸的霜淇淋」造型包爆紅，如今迎接端午節，再推期間限定「與粽不同造型包」。另外連假期間也推多重促銷，5月29日起至6月1日，APP隨買跨店取快閃「Let's Café大杯美式22杯、大杯拿鐵18杯666元」等於67折起。

▲全家5月28日起推出期間限定「與粽不同造型包」。（圖／業者提供）

全家先前玩諧音梗，「蒸的霜淇淋」造型包引爆搶購潮，5月28日起因應端午節，再推出期間限定「與粽不同造型包」，外觀是可愛的粽子造型，紅豆內餡香甜不膩，可透過全家APP「地圖趣-限店美食瘋」頁面，查詢販售店點。

▲全家APP隨買跨店取，推出咖啡促銷。（圖／業者提供）

全家APP隨買跨店取，5月29日起至6月1日也推出快閃促銷，多組Let's Café指定咖啡666元，冰熱不限，還有霜淇淋、冰塊杯同享多組優惠，折扣最低61折起。

5月29日上午10點起至6月1日，全家「APP隨買跨店取」端午快閃優惠：

Let's Café大杯經典美式（原價45元），22杯666元，

Let's Café大杯經典拿鐵（原價55元），18杯666元。

Let's Café大杯卡布奇諾（原價60元），17杯666元。

冰塊杯(附22 oz特大杯)，20杯188元。

Famice霜淇淋（49元系列），18支666元。

＊（每會員限購2組，可兌換至2026年2月20日）

▲全家端午連假消費滿699元，還可獲得免費衛生紙一串。（圖／業者提供）

全家門市在端午連假期間還有「聰明消費學」活動，5月28日至6月1日連續5天，於全台全家店舖單筆購買指定商品滿688元，即可獲得「好禮3選1兌換券」，可免費兌換：光泉全脂保久乳(6入)、五月花厚棒衛生紙(串)、農心爽口海鮮味烏龍麵(2包)等，實用好物3選1，數量有限，送完為止。

此外，期間使用8大指定信用卡（台新、玉山、中信、國泰、聯邦、永豐、富邦、新光）或全盈+PAY支付，購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元（不累折，各銀行數量有限，贈完為止）。

★7-ELEVEN

7-11在端午連假期間，將於「OPENPOINT行動隨時取」推出消費者最愛的咖啡寄杯優惠，5月28日至6月6日「CITY系列指定飲品」祭出「12杯組合」。同時6月1日適逢「CITY PRIMA每月1號精品會員日」，因應連假後開工，特別加碼延長至3天，6月1日至6月3日期間CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。

▲7-11咖啡端午連假也祭出優惠，其中精品咖啡「買7送7」。（圖／記者林育綾攝）

「OPENPOINT行動隨時取」5月28日～6月6日端午優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式，12杯400元，限量10萬組。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵，12杯510元，限量10萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選12杯680元，限量5萬組。

CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶)，任選12杯640元，限量5萬組。

CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶，任選12杯500元，限量5萬組。

CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選12杯500元，限量5萬組。

「CITY PRIMA精品會員日」6月1日至6月3日，在「OPENPOINT行動隨時取」擴大優惠：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。

▲7-11端午連假，消費滿額現折，達到指定金額還送衛生紙。（圖／業者提供）

此外，7-11 端午連假也陪消費者省荷包，5月28日至6月1日限時5天，會員到門市購買「指定12大類別商品」（CITY系列/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美機能/冰品/冷凍食品/ 啤酒/甜點/寵物食品），滿額250元立折20元，再加贈OPENPOINT點數5點；消費滿1000元現折百元，再加贈OPENPOINT點數20點。

會員結帳金額滿250元，隨機再抽購物金1筆，面額有5元、20元、100元，單筆上限贈6筆，每會員不限筆數，數量有限，送完為止。

結帳滿1000元再送贈品「2選1」，包括：「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串」或「澡享液態皂(森林)500g」1瓶。消費滿1500元，加碼再送「老協珍熬雞精-暖薑1瓶」，數量有限，送完為止。