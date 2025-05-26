　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

▲▼全家端午連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家端午連假，推出期間限定「與粽不同造型包」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店先前推出「蒸的霜淇淋」造型包爆紅，如今迎接端午節，再推期間限定「與粽不同造型包」。另外連假期間也推多重促銷，5月29日起至6月1日，APP隨買跨店取快閃「Let's Café大杯美式22杯、大杯拿鐵18杯666元」等於67折起。

▲▼全家端午連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家5月28日起推出期間限定「與粽不同造型包」。（圖／業者提供）

全家先前玩諧音梗，「蒸的霜淇淋」造型包引爆搶購潮，5月28日起因應端午節，再推出期間限定「與粽不同造型包」，外觀是可愛的粽子造型，紅豆內餡香甜不膩，可透過全家APP「地圖趣-限店美食瘋」頁面，查詢販售店點。

▲▼全家端午連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家APP隨買跨店取，推出咖啡促銷。（圖／業者提供）

全家APP隨買跨店取，5月29日起至6月1日也推出快閃促銷，多組Let's Café指定咖啡666元，冰熱不限，還有霜淇淋、冰塊杯同享多組優惠，折扣最低61折起。

5月29日上午10點起至6月1日，全家「APP隨買跨店取」端午快閃優惠：

Let's Café大杯經典美式（原價45元），22杯666元，
Let's Café大杯經典拿鐵（原價55元），18杯666元。
Let's Café大杯卡布奇諾（原價60元），17杯666元。
冰塊杯(附22 oz特大杯)，20杯188元。
Famice霜淇淋（49元系列），18支666元。

＊（每會員限購2組，可兌換至2026年2月20日）

▲▼全家端午連假優惠。（圖／業者提供）

▲全家端午連假消費滿699元，還可獲得免費衛生紙一串。（圖／業者提供）

全家門市在端午連假期間還有「聰明消費學」活動，5月28日至6月1日連續5天，於全台全家店舖單筆購買指定商品滿688元，即可獲得「好禮3選1兌換券」，可免費兌換：光泉全脂保久乳(6入)、五月花厚棒衛生紙(串)、農心爽口海鮮味烏龍麵(2包)等，實用好物3選1，數量有限，送完為止。

此外，期間使用8大指定信用卡（台新、玉山、中信、國泰、聯邦、永豐、富邦、新光）或全盈+PAY支付，購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元（不累折，各銀行數量有限，贈完為止）。

★7-ELEVEN

7-11在端午連假期間，將於「OPENPOINT行動隨時取」推出消費者最愛的咖啡寄杯優惠，5月28日至6月6日「CITY系列指定飲品」祭出「12杯組合」。同時6月1日適逢「CITY PRIMA每月1號精品會員日」，因應連假後開工，特別加碼延長至3天，6月1日至6月3日期間CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11咖啡端午連假也祭出優惠，其中精品咖啡「買7送7」。（圖／記者林育綾攝）

「OPENPOINT行動隨時取」5月28日～6月6日端午優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式，12杯400元，限量10萬組。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵，12杯510元，限量10萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選12杯680元，限量5萬組。
CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶)，任選12杯640元，限量5萬組。
CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶，任選12杯500元，限量5萬組。
CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選12杯500元，限量5萬組。

「CITY PRIMA精品會員日」6月1日至6月3日，在「OPENPOINT行動隨時取」擴大優惠：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。
CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。

▲▼7-11端午優惠、消暑冰品、新品。（圖／業者提供）

▲7-11端午連假，消費滿額現折，達到指定金額還送衛生紙。（圖／業者提供）

此外，7-11 端午連假也陪消費者省荷包，5月28日至6月1日限時5天，會員到門市購買「指定12大類別商品」（CITY系列/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美機能/冰品/冷凍食品/ 啤酒/甜點/寵物食品），滿額250元立折20元，再加贈OPENPOINT點數5點；消費滿1000元現折百元，再加贈OPENPOINT點數20點。

會員結帳金額滿250元，隨機再抽購物金1筆，面額有5元、20元、100元，單筆上限贈6筆，每會員不限筆數，數量有限，送完為止。

結帳滿1000元再送贈品「2選1」，包括：「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串」或「澡享液態皂(森林)500g」1瓶。消費滿1500元，加碼再送「老協珍熬雞精-暖薑1瓶」，數量有限，送完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷
快訊／台積電工安意外　1人遭砸死
攤商大排長龍一次買10份「全是房仲」　在地曝：都為了那張紙
日本人來台灣遭攻擊！　粉衣女隨機踹人
+300「要不要打手槍」　按摩女被逮到
快訊／OKmart開出千萬發票！　門市公布
謝宜容涉貪認罪痛哭20分鐘！　向身亡部屬道歉
稱「幕後老闆是賴清德」　股市作家詐830萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！只花25元就中千萬　幸運門市曝光

快訊／7-11開出3組千萬發票！共13組大獎幸運名單一次看

麥當勞「家家酒組玩具2.0」準備開搶　全套6款只送不賣

18探鮮隊熱血招募中！暢飲迎賓特調＋未來啤酒「18-20歲優先報名」讓學長姐超羨慕

快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！買運動飲料就中　門市曝光

超商「周一咖啡優惠」來了！7-11、全家兩杯55折

麥當勞APP本周優惠一次看　蛋捲冰淇淋、焦糖冰奶茶買1送1

銷售No.1美國大廠行動力保健品年度最低價　知名大賣場現折280只到6／8

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

【本是同根生】毛豆竟然是黃豆？青農用「國中生、大學生」比喻一講就懂！

超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！只花25元就中千萬　幸運門市曝光

快訊／7-11開出3組千萬發票！共13組大獎幸運名單一次看

麥當勞「家家酒組玩具2.0」準備開搶　全套6款只送不賣

18探鮮隊熱血招募中！暢飲迎賓特調＋未來啤酒「18-20歲優先報名」讓學長姐超羨慕

快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！買運動飲料就中　門市曝光

超商「周一咖啡優惠」來了！7-11、全家兩杯55折

麥當勞APP本周優惠一次看　蛋捲冰淇淋、焦糖冰奶茶買1送1

銷售No.1美國大廠行動力保健品年度最低價　知名大賣場現折280只到6／8

中職明星賽7月19、20日再戰大巨蛋　曾豪駒領軍對決平野惠一

朱立倫稱願交棒黨魁　趙少康：要退不用等9月！反罷免讓盧秀燕來

蓑羽鶴誤入老虎區「1對7」慘遭分食！遊客嚇傻：職場命案

老爺爺「腹瀉換尿布」太太喊不會！醫曝急診1現況：越來越普遍

裕民取得ISO 27001與27032雙重認證　全面強化資安接軌國際標準

籲綠放下意識形態　民眾黨：誠實告訴人民「怎麼撐過缺電危機」

文化部首度辦「青漫獎」鼓勵高中生投稿　總獎金達123萬元

嘉義3歲女童「後腦著地」亡！四肢有舊傷　檢將解剖釐清是否受虐

屏東男手遭割傷血流如注！急奔派出所求救　警安撫止血通報119

舒淇小露事業線吸目光　戴單邊葫蘆耳環好時髦

出門買個菜回來「家被剷平」　門口被倒土！建商強拆引關注

消費熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

本村炸雞韓式炸雞堡買1送1只有1天

麥當勞家家酒組玩具2.0只送不賣

銷售No.1美國大廠行動力保健品年度最低價　知名大賣場現折280只到6／8

達美樂披薩買1送2限時10天開跑

麥當勞APP本周優惠一次看

18探鮮隊熱血招募中！

超商520優惠來了！咖啡寄杯優惠一次看

更多熱門

相關新聞

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

財政部在25日開出114年3至4月統一發票中獎號碼，超商也紛紛傳出捷報，全家便利商店今（26日）公布，這期共有6位幸運兒抱回大獎，其中有3位消費者花費百元內就幸運中獎。特別獎1千萬元開出1組，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品，就抱走千萬獎金。

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

咖啡霜淇淋買1送1　超商優惠來了

咖啡霜淇淋買1送1　超商優惠來了

7-11霜淇淋、思樂冰端午買1送1

7-11霜淇淋、思樂冰端午買1送1

關鍵字：

超商優惠咖啡優惠端午連假優惠全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面