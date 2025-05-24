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咖啡霜淇淋買1送1、日用品下殺3折起　超商「周末優惠」懶人包

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家周末特濃拿鐵、特濃美式，不限冰熱「買1送1」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

超商紛紛推出周末消暑優惠，全家即日起至5月25日，門市推出特濃拿鐵、特濃美式不限冰熱「買1送1」，還有霜淇淋、雪糕等也「買1送1」。7-11同步買大杯拿鐵，就能免費升級成燕麥奶，還有青梅冰茶「第二杯10元」，此外有生活用品如衛生紙下殺3折。萊爾富也有咖啡買1送1，美廉社濃萃拿鐵一杯39元。

★全家

●門市咖啡買1送1

全家即日起至5月25日，門市加碼會員優惠：

特濃美式，買1送1，5折（原價每杯55元）。
特濃拿鐵，買1送1，5折（原價每杯65元）。
焙茶拿鐵，買1送1，5折（原價每杯65元）。

▼全家周末咖啡買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●康康5「買1送1」

「全家康康5」即日起至5月25日，同步祭出5樣商品同品項「買1送1」好康，包括：

阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕，原價40元，買1送1。
FamiCollection旨味日式生茶，原價30元，買1送1。
Cheers強氣泡水，原價29元，買1送1。
Fami!ce霜淇淋（不限口味）原價49元，買1送1。
Fami!ce喝的霜淇淋，原價29元，買1送1。

●飲料、零食、生活用品買1送1，多件更省：

全家即日起至5月25日會員限定優惠，多項商品買1送1、多件更省。飲料方面，指定Fami蜂蜜水、四季春茶「加10元就能多一瓶」，可果美蔬果汁「買1送1」，Let's Café特大杯美式、特大杯拿鐵「第二杯10元」。

生鮮、日常備貨糧食，大武山鮮蛋10入原價79元，兩件特價115元。天然米食珍藏壽司米原價229元「買1送1」，等於5折。

生活用品有熊寶貝洗衣精、衣物清新噴霧也有「買1送1」優惠，日常補貨可把握機會。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●買1送1、兩件更省

7-11即日起至5月25日「超值五六日」，多項飲料、泡麵、零食「買1送1」或「第二件更省」，還有CITY CAFE 大杯拿鐵可免費升級燕麥奶。

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11買拿鐵可升級為燕麥奶。（圖／記者林育綾攝）

生活用品也有五月花咖波衛生紙一串8包原價288元，特價2串179元，平均單串90元，等於下殺3折，趁便宜囤貨最划算。

▼7-11即日起至5月25日推優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●520 咖啡寄杯優惠

7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」即日起至5月26日，多組咖啡「520元優惠」：

特大杯拿鐵，10杯520元，74折（原價70元/杯）。
特大杯美式，12杯520元，72折（原價60元/杯）。
大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，12杯520元，72折（原價60元/杯）。
大杯精品拿鐵／馥芮白，7杯520元，57折（原價120元/杯）。
中杯精品美式／拿鐵任選，10杯520元，57折（原價90元/杯）。
珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾，12杯520元，58折（原價75元/杯）。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」多組咖啡520元。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富即日起至5月25日限時殺優惠，農心爽口海鮮味烏龍麵、悅氏Light鹼性水、UCC無糖黑咖啡祭出「買1送1」，冰品有Niseko指定雪糕「第二件10元」。

日用品有「舒潔米奇衛生紙」8包原價280元，特價只要89元，趁便宜補貨十分划算。

▼萊爾富即日起至5月25日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●咖啡買1送1

萊爾富即日起至5月27日，咖啡限時優惠：

蜂蜜美式咖啡，買1送1，5折（原價55元）。
蜂蜜拿鐵咖啡，買1送1，5折（原價65元）。
特大杯美式，買1送1，5折（原價60元）。
特大杯拿鐵，買1送1，5折（原價70元）。

▼萊爾富咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社即日起至5月25日，限時3天周末優惠：

「濃萃鮮奶拿鐵」原價60元，限時下殺39元，自帶環保杯再折5元。 

「基隆廟口人氣甜品泡泡冰」4杯特價149元。

林銀杏滿杏仁飲(1000ml)，原價220元，預購限定價139元。

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