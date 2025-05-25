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7-11連續3天咖啡「買7送7」！指定飲品買5送5　省錢囤貨先筆記

▲▼7-11端午優惠、消暑冰品、新品。（圖／業者提供）

▲7-11端午連假咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

端午省荷包，7-11搶先公布連假優惠，會員到門市買「指定12大類別商品」，滿額250元立折20元，滿千元還送一串衛生紙。更有精品咖啡「買7送7」、CITY飲品「12杯組合下殺價」，同時有韓國熊津紅蔘飲系列、韓國熊津大麥飲、韓國濟州SamDaSoo礦泉水等「買5送5」。

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11將於端午連假期間，在「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡寄杯優惠。（圖／記者林育綾攝）

●7-11 咖啡寄杯優惠

7-11將於端午連假期間，在「OPENPOINT行動隨時取」推出消費者最愛的咖啡寄杯優惠，5月28日至6月6日「CITY系列指定飲品」祭出「12杯組合」。同時6月1日適逢「CITY PRIMA每月1號精品會員日」，因應連假後開工，特別加碼延長至3天，6月1日至6月3日期間CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。

「OPENPOINT行動隨時取」5月28日～6月6日端午優惠：

CITY CAFE大杯濃萃美式，12杯400元，限量10萬組。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵，12杯510元 ，限量10萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選12杯680元，限量5萬組。
CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶)，任選12杯640元，限量5萬組。
CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶，任選12杯500元，限量5萬組。
CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選12杯500元，限量5萬組。

「CITY PRIMA精品會員日」6月1日至6月3日，在「OPENPOINT行動隨時取」擴大優惠：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2萬組。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。
CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。

▲▼7-11端午優惠、消暑冰品、新品。（圖／業者提供）

▲7-11端午省荷包，滿額立折，再送OPENPOINT點數，1點等於1元。（圖／業者提供）

●滿額優惠

端午連假省荷包，7-ELEVEN自5月28日至6月1日止限時5天，會員到門市購買「指定12大類別商品」（CITY系列/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美機能/冰品/冷凍食品/ 啤酒/甜點/寵物食品），滿額250元立折20元，再加贈OPENPOINT點數5點；消費滿1000元現折百元，再加贈OPENPOINT點數20點。

此外，會員結帳金額滿250元，隨機再抽購物金1筆，面額有5元、20元、100元，單筆上限贈6筆，每會員不限筆數，數量有限，送完為止。

結帳滿1000元再送贈品「2選1」，包括「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串」或「澡享液態皂(森林)500g」1瓶。消費滿1500元，加碼再送「老協珍熬雞精-暖薑1瓶」，數量有限送完為止。

▲▼7-11消暑新品、端午優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11 推出多項消暑新品。（圖／記者林育綾攝）

●消暑飲料「買5送5」

7-ELEVEN發現民眾入店補給最愛抗暑三寶冷飲、瓶裝水、手搖飲，尤其近一個月天氣轉熱，也有消費者選擇箱購囤貨，相關飲品類別銷售已明顯成長逾1成。同時更看準年輕族群夏日出遊近年更注重健康、身材管理，喜愛清爽低熱量食飲需求倍增，今年首度量身打造「健康輕食尚」主題專案架，蒐羅逾45款新品，5月28日起至6月24日享指定商品「兩件8折、三件77折」起優惠。

▲▼7-ELEVEN獨家推出「韓國熊津鍋巴茶」、「韓國熊津柚子茶」、「韓國TEAZLE ZERO」、「韓國五味子飲料」、「POKKA SAPPORO無糖日本伊達麥茶」。（圖／業者提供）

▲韓國熊津紅蔘飲系列、韓國熊津大麥飲、韓國濟州SamDaSoo礦泉水，通通「買5送5」。（圖／業者提供）

而鎖定夏日健康運動與出遊商機，此次更獨家推出「韓國熊津鍋巴茶」、「韓國熊津柚子茶」、「韓國TEAZLE ZERO」、「韓國五味子飲料」、「POKKA SAPPORO無糖日本伊達麥茶」多款低熱量茶飲；同時也全新與米其林必比登推薦中藥鋪博仁堂獨家監製開發店內商品「博仁堂百草茶」，強化罐裝茶飲與機能性商品結構。

「OPENPOINT行動隨時取」迎接端午連假，5月28日起至6月10日推出韓國飲品「買5送5」好康，包括：韓國熊津紅蔘飲系列、韓國熊津大麥飲、韓國濟州SamDaSoo礦泉水，通通買5送5。

★愛買冰品買1送1

看準夏天許多人冰箱隨時補貨冰品、飲料，愛量販店即日起至6月3日，推出多款消暑商品優惠，古早味枝仔冰品牌「東興製冰廠」買1送1，平均每包59元，單支不用6元。榴槤控最愛的「Gold Thon蘇丹王榴槤冰淇淋」也有買1送1，兩入120元。

▲▼愛買冰品、啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲桂冠冰菓室雪酪系列、雪糕系列，任2盒198元，單支不用25元。（圖／業者提供）

桂冠冰菓室雪酪系列、雪糕系列，任2盒僅198元，單支不用25元，就可享有高果量口感豐富多元的雪酪冰品。而喜愛「LOTTE樂天爽冰」的朋友有福了，新上市的家庭號（草莓煉乳/香草）一盒4入189元，單個48元，就能大口享受草莓煉乳的濃醇滋味。

▲▼愛買冰品、啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲「LOTTE樂天爽冰」新上市的家庭號（草莓煉乳/香草）特價。（圖／業者提供）

另有雅方雪糕系列「買1送1」，以蕎麥脆粒巧克力雪糕口味為例，平均每盒69元，單支不用18元，即可享用酥脆濃郁的巧克力風味。義美冰棒系列、鮮乳雪糕系列，單盒下殺至99元，消暑也能省荷包。

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7-11咖啡優惠愛買

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