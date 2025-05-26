快訊／全家開出6組發票大獎！只花25元就中千萬　幸運門市曝光

▲全家便利商店114年3-4月中獎發票，開出6組大獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部在25日開出114年3至4月統一發票中獎號碼，超商也紛紛傳出捷報，全家便利商店今（26日）公布，這期共有6位幸運兒抱回大獎，其中有3位消費者花費百元內就幸運中獎。特別獎1千萬元開出1組，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品，就抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於全家五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let’s Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家枋寮愛琴海店、土城冠廷店、嘉義祥鳳店，最低僅花費20元購買2份報紙，就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含罐裝咖啡等商品。

▼全家便利商店公布114年3-4月發票大獎明細。（圖／業者提供）

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬「100萬元獎」，這期全家共開出4組，分別位於台南大興店、斗南利台店、苗栗高鐵店及大雅矽品店。

中獎發票購買品項包含「全家」健康志向健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、FamiCollection金萱二十七、桂花蜂蜜水及熟食區之貝比馬鈴薯等，幸運得主最低僅消費30元，就幸運抱走100萬大獎。

▼全家公布114年3-4月雲端發票百萬大獎明細。（圖／業者提供）

▼114年3至4月中獎發票號碼。（圖／社群中心製圖）