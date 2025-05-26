快訊／7-11開出3組千萬發票！共13組大獎幸運名單一次看

▲統一超商最新一期2025年3至4月發票，開出3張千萬元特別獎。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部最新一期114年3至4月統一發票已在昨天開獎，7-ELEVEN 今（26日）公布，這期開出3張1千萬元特別獎、4張200萬元特獎、6張雲端發票專屬獎100萬元，共有13名幸運兒。其中一名超級幸運兒只花50元就中1千萬元，還有一位只花36元就中200萬元。

3位獲得千萬元大獎，幸運門市曝光：

一人在新竹市東區的7-11竹博門市，花110元購買純喫茶無糖綠茶、純喫茶香橙綠茶。一人在高雄市鳳山區的大洋門市，花50元購買飲品；一人在台北市中正區的統聯門市，花180元購買民生用品、CITY CAFE就幸運中獎。

4位獲得200萬元特獎：

一人在台北市南港區的凱松門市，花139元購買鮮食、零食；一人在彰化縣溪湖鎮的二溪門市，花36元購買飲品；一人在新北市板橋區的維禮門市花39元購買飲品；一人在桃園市中壢區的大享門市，花75元購買CITY TEA。

6位雲端發票專屬獎100萬元：

一人在新北市淡水區的鑫鑫門市花45元購買飲品；一人在彰化縣彰化市的彰陽門市花108元購買鮮食、購物袋；一人在台北市中山區的國學門市花110元買飲品、鮮食。

一人在新竹縣新埔鎮的埔嵩門市花39元買統一晨光GOLD高纖生土司；一人在桃園市龍潭區的禾臣門市花107元買飲品、零食、購物袋；一人在台南市仁德區的德發門市花147元買統一陽光無加糖高纖豆漿、鮮食。

▼統一超商2025年3至4月發票，中獎明細、幸運門市曝光。（圖／業者提供）



7-ELEVEN 也提醒，2025年1至2月期尚有超過14萬張、總計超過5千萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票，尚未到ibon機台列印。未兌獎的民眾，可在2025年7月7日前持OPENPOINT APP，就近到7-11門市完成列印後，到代發獎金單位領獎。

千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品，或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5至10%回饋。

▼統一超商最新一期2025年3至4月發票，開出3張千萬特別獎。（圖／業者提供）