7-11霜淇淋、思樂冰端午「買1送1」　全新推「薄荷巧克力」口味

▲思樂冰「冬瓜檸檬」將回歸，端午連假限時買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN迎接酷熱的端午節，特別推出多款冰品限時「買1送1」，包括「酷聖霜霜淇淋」在全台逾百間門市，將推出全新「薄荷巧克力風味」；同時超人氣「泰式奶茶」雪淋霜霜淇淋、思樂冰「冬瓜檸檬」口味同步於5月28日起回歸，端午限時5月30日至6月1日，旗下冰品全品項「買1送1」。

▲酷聖霜霜淇淋推出全新「薄荷巧克力風味」。（圖／業者提供）

●酷聖霜新推「薄荷巧克力」口味

7-ELEVEN「酷聖霜霜淇淋」今夏在全台超過百間門市，推出全新勁涼「薄荷巧克力風味」，將清新薄荷的冰涼爽感、與醇厚巧克力的可可香氣融合，繽紛綠色視覺超吸睛，大口咬下超醒腦。自開賣起，買就送「Andes薄荷巧克力」一片，還可搭配花生風味餅杯一起享用。

▲雪淋霜人氣口味「泰式奶茶」回歸，端午連假買1送1。（圖／記者林育綾攝）

●泰奶霜淇淋、思樂冰買1送1

而雪淋霜霜淇淋經典人氣口味「泰式奶茶」，還有思樂冰超消火「冬瓜檸檬」口味、「冬瓜檸檬威士忌大人的思樂冰」，都同步於5月28日起回歸，5月30日至6月1日，還可享端午限時全品項「買1送1」優惠。

▲7-11水果冰沙「楊枝甘露」、「鳳梨冰沙」優惠。（圖／業者提供）

●水果冰沙新品優惠

CITY系列水果冰沙「楊枝甘露」則是升級再回歸，復刻茶攤夏季知名飲品，還有懷舊「鳳梨冰沙」齊發，打造24小時冰菓室，原價一杯85元，即日起至5月27日「嚐鮮價75元」，5月28日至6月1日限時優惠「2杯100元」。

▲7-11即將在端午連假推出12杯組合。（圖／記者林育綾攝）

●寄杯優惠、精品咖啡「買7送7」

另外，消費者最愛的咖啡寄杯優惠，5月28日至6月6日在OPENPOINT行動隨時取，「CITY系列指定飲品」祭出「12杯組合」。同時6月1日適逢「CITY PRIMA每月1號精品會員日」，因應連假後開工，特別加碼延長至3天，6月1日至6月3日期間CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」。

「OPENPOINT行動隨時取」5月28日～6月6日端午優惠：



CITY CAFE大杯濃萃美式12杯400元，限量10萬組。

CITY CAFE大杯濃萃拿鐵12杯510元 ，限量10萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡任選12杯680元，限量5萬組。

CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵/焙烤榛果/經典好時可可/鹿兒島濃焙茶/福岡八女濃抹茶) 任選12杯640元，限量5萬組。

CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶/青梅冰茶 任選12杯500元，限量5萬組。

CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選12杯500元，限量5萬組。

「CITY PRIMA精品會員日」6月1日至6月3日，在「OPENPOINT行動隨時取」擴大犒賞：

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量5萬組。

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7，限量2萬組。

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7，限量3萬組。

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，限量2萬組。

★全家霜淇淋優惠

全家霜淇淋傳出6月新口味將聯名寶可夢，推出全新「奇異果霜淇淋」，同時「山丘藍藍莓霜淇淋」回歸，讓不少霜淇淋粉絲期待。

▲全家「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」傳出回歸。（圖／業者提供）

另外，全家在周末期間，即日起至5月25日也加碼會員優惠，現做咖啡飲品包括：特濃拿鐵、特濃美式、焙茶拿鐵，不限冰熱「買1送1」。

▼全家周末咖啡買1送1。（圖／業者提供）

同時，「Fami!ce霜淇淋」、「喝的霜淇淋」、「阿奇儂X鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕」、「FamiCollection旨味日式生茶」、「Cheers強氣泡水」，即日起至5月25日通通同品項「買1送1」。

▼全家買1送1優惠。（圖／業者提供）