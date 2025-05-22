刁難福馬磋商？　陸委會盼比照雙城論壇模式報核

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

連江縣長王忠銘無法參加今年的福馬磋商活動，遭立委陳雪生質疑是陸委會刻意刁難。陸委會表態，對於福馬定期性磋商「很有疑慮」，希望可以更加透明，並如雙城論壇一樣向中央報核。

連江縣與福州市歷年都有福馬磋商（榕馬磋商）活動，今年連江縣長王忠銘卻無法參加，陳雪生因而質疑陸委會「刁難」，陸委會主委邱垂正則稱希望「避免觸法」。

陸委會副主委梁文傑今（22）日於例行記者會上表示，這次福馬磋商起源於去年福州推動「福馬同城卡」，連江縣政府原要協助宣傳和推廣，引起社會質疑與監察院調查，陸委會也介入並阻止。他說，福馬同城卡的背後是福州與馬祖的常態性磋商機制。

梁文傑續指，從陸委會的角度來看，兩岸條例第5-1條規定，不得在沒有經過中央政府授權的情況之下，與對方簽署協議；第33-1條規定，不得與對方黨政軍機構合作，「所以這個部分我們是很有疑慮的」。

對於福馬定期性磋商，梁文傑指出，陸委會希望能夠比較正本清源、透明，希望其樣態類似於台北與上海之間，進行任何商談、協議及雙方人員往來，全部都要報給中央、由中央來審核，「我們認為這樣的方式會比較正確」。

至於王忠銘先前是否向中央申請要去今年的福馬磋商？梁文傑回應，王忠銘並沒有提出來，「但是我們知道他可能本來對面（指大陸方面）是有邀請的」。