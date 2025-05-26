朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

▲國民黨主席朱立倫、立法院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨已有31位藍委罷免案二階段達標送件，國民黨主席朱立倫接受《聯合報》 專訪透露，黨主席改選時程不變，「我非常期盼順利交棒」。對此，律師黃帝穎今（26日）表示，朱立倫首度表態交棒，代表自知大罷免國民黨大勢已去，重用三大犯罪前科傅崐萁擔任黨團總召，更率黨團赴中朝拜是「最大敗筆」。

黃帝穎表示，報載朱立倫首表態願交棒，7月後，31個藍委將面臨大罷免三階投票，朱立倫首度表態9月改選黨主席交棒，可見大罷免的主流民意態勢清楚，朱立倫進退維谷。

黃帝穎認為，朱立倫最大敗筆，是重用三大犯罪前科的傅崐萁擔任國民黨團總召，派傅崐萁率國民黨團在立院會期期間前往中國朝拜！國民黨立委赴中朝拜後，開啟立法院的「毀憲亂政」，國民黨「舔共亂台」惡行明確。

接著，黃帝穎點出「國民黨立委對台灣三大危害」，第一，國民黨強推擴權法案，傷害歐美對台信任。國民黨擴權法案，引發各大學逾百位法律教授、上千位律師連署及全國律師聯合會等法界聲明擴權違憲，藍白擴權雖被憲法法庭判決違憲，但已引起歐美疑慮，傷害台灣的國際信任。

黃帝穎指出，「美國在台協會」前處長司徒文及楊甦棣串連30位國際學者發布聯合聲明，痛批國民黨擴權「超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念」，在台投資超過700億美元的「歐洲商會」也對國民黨擴權法案發佈警示。

第二，黃帝穎表示，藍委亂刪預算，甚至把文化人當要飯的，導致超過20座金獎、逾百影視工作者無償拍片呼籲大罷免。國民黨也衝擊國防國安，連美國聯邦參議員沙利文對台灣立法院刪減國防預算都表達疑慮，更抨擊為「玩危險遊戲」，並點名國民黨。

黃帝穎直言，第三，國民黨癱瘓憲法法庭，人民只能大罷免背水一戰。國民黨擴權法案被憲法法庭判決違憲，才讓歐美發佈的警示沒有成真，但國民黨報復大法官，修「憲訴法」癱瘓憲法法庭，未來國民黨再推擴權法案，就沒有憲法法庭的制衡機制。

黃帝穎提到，因此，「歐洲商會」在台投資超過700億美元以及「美國在台協會」前處長司徒文與楊甦棣串連30位國際學者均警示的國民黨擴權法案，未來沒人擋得住。

最後，黃帝穎強調，國民黨癱瘓憲法法庭，台灣人不只失去憲政制衡機制，更可能失去歐美的民主信任與投資信心，這就是大罷免成為人民「背水一戰」的憲政原因。

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）