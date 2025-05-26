台東百工百業聚集聲援黃建賓　呼籲民眾投「不同意」票

▲台東百工百業聚集聲援黃建賓。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對即將舉行的立委罷免案，台東產業工會、商業團體、地方社團與宮廟代表24日共同舉辦「百工百業挺阿賓」活動，表達對現任立委黃建賓的支持，並呼籲選民在罷免投票中投下「不同意」票。活動現場亦有縣長饒慶鈴、國民黨秘書長黃健庭、台東縣議會議長吳秀華等人出席力挺。

此次活動聚集包括台東縣總工會、商業會、體育會、產業工會及多個社團代表到場聲援，出席者透過簽名連署表達支持。主辦方表示，希望透過此舉讓社會各界關注罷免案所引發的政治效應，也傳遞基層民意的聲音。

對於罷免行動，黃建賓表示，過去一年多來自己在立法院推動多項與台東建設、財政與交通相關政策，期盼民眾能理性看待罷免，審慎行使公民權。他指出，罷免行動若因政治對立而興起，可能會干擾地方穩定發展。

縣長饒慶鈴則強調，台東目前面臨補助預算減少的挑戰，期盼中央與地方能有更多對話空間，也希望地方代表能持續爭取資源，確保基層福利政策不受影響。

針對立法院近來有關財政劃分法修正案的討論，黃建賓表示，若修法順利通過，將有助於提升地方財源，也為偏遠縣市帶來更多公共建設可能性。他強調，自己立場一向聚焦於爭取台東發展，並呼籲支持者在投票當天出門表達意見。

據了解，這場罷免案由民間團體依據《公職人員選舉罷免法》提出，並已完成提案與連署階段，預計將於近期進入投票程序。是否罷免成立，將由選民最終投票結果決定。