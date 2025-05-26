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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被爆在行政中立區宣傳「反罷免」遭居民抗議　徐巧芯：歡迎提告

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免行動全台烽火，國民黨立委積極固樁、反罷免，豈料，藍委徐巧芯近日遭爆料，未經里長同意就在選區內的「行政中立區」，發送罷免「不同意」文宣。徐巧芯今（26日）駁斥，自己是在外面，本來就沒有行政不中立的問題，「若覺得有，歡迎對我提告！」

▲▼徐巧芯 聯訪 郭智輝疑似圖利崇越 等時事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

名嘴吳靜怡指出，台北市松山區復盛里曾公告，「復盛里辦公室四周，乃至公園全區，皆為行政中立區，禁止所有類似選舉宣傳的文宣，如有發現，所有鄰長都應勸導或知會里長。」但近期已有許多居民反應，並向市長蔣萬安檢舉，徐巧芯直接在住家樓下，且未經過里長同意的情況下，就和國民黨黨工擺起「不同意」罷免的文宣，明顯違反活動行政中立造成里上困擾。

徐巧芯今日受訪時對此駁斥，復盛里每年都會辦端午活動，大家都會發放小物，「我們都是在外面，本來就沒行政不中立的問題，如果今天里長辦活動只讓特定人進去，其他人都不能進去，那才有行政不中立的問題」，如果里上固定有辦活動，發什麼東西給民眾，都是她的自由。

徐巧芯說，若覺得有行政不中立，歡迎對她提告，明明過去選舉很多候選人都有在里上尋求支持，不能因為發不同意罷免的宣傳就是行政不中立，「難道發同意罷免就是行政中立嗎？難道罷藍委就可以嗎？」她強調，自己不太會公開場合提到（反罷免）這件事，只是很多民眾在排隊時，自己當然會跟民眾問好，同時也會提醒選民出來投不同意罷免，這很正常的事情，不需要大做文章。

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