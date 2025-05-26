點藍白發動公投戰3問題　黃揚明：核三延役案結果如何綠營都贏爛了

▲立法院國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院會日前通過兩項公投提案，分別為反廢死以及主張核三延役，最終中選會決定，反廢死案因不屬《公投法》所規範，無法進入程序；至於核三延役案，預計於8月23日投票。對此，媒體人黃揚明25日點出在野3項問題直言，核三延役公投簡直是執政黨的天賜良機，通過，可以順應民意下台階；沒過，就是民意力挺非核家園，無論哪一種結果，執政黨都贏爛了，因此，在野陣營發動公投戰，是認真研究過嗎？自己真的很懷疑。

針對公投議題，黃揚明表示，中選會沒收反廢死公投這件事，攸關憲政體制分工紊亂、獨立機關在沒有法律授權狀態下的行政濫權等課題，尤其這是第一次由立法院送出的公投案，此例一開，未來中選會形同將「公投審議委員會」復辟。

黃揚明質疑，第一，很難想像的是，藍營好像反彈了一天過後，就又沒事了，難道不該想想該如何「救濟」？當中選會可以審查什麼題目可以公投、什麼題目不能公投，那麼，公投法設計由立法院發動公投的意義就蕩然無存。

黃揚明認為，第二，對現在的執政黨而言，核三延役公投簡直天賜良機，通過，可以順應民意下台階；沒過，就是民意力挺非核家園。無論哪一種，執政黨都贏爛了，尤其已有在野黨人士主動表態反對這項公投，在野陣營內部矛盾也將隨著公投開展而浮現。

黃揚明指出，第三，8月23日公投日一定要讓至少一個案子投票的理由，就是以公投分散在野動員的能量，而執政黨與罷團只需要集中動員在罷免藍委的投票日即可，更難以想像的是，現在似乎已有部分在野黨支持者誤以為8月23日要投公投綁罷免，事實上根本沒這回事。

最後，黃揚明強調，在野陣營發動公投戰，是認真研究過嗎？自己真的很懷疑。現階段的執政黨，為求政黨利益，是可以犧牲一切的，在野黨若無覺悟，很難應對。

▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）