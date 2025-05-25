換罷免吳思瑤領銜人同意書送中選會　藍罷團拚6月衝3.5萬份連署

▲「地動刪瑤」召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體，因領銜人張克晉退出，日前罷團宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。召集人賴苡任今（25日）宣布，鮭魚回郵」計畫已經正式結束，有位熱心且坐不住的提議人，自告奮勇想去中選會送件，23日已經完成送件程序，2400份同意書已寄送中選會。根據《公職人員選舉罷免法》規定計算，罷免吳思瑤案必須在6月7日前衝破約2.7萬份連署門檻，而罷團目標是3.5萬安全份數。

賴苡任表示，他本人沒有資格去送件，因不是第一階段的提議人，原因是設籍未滿四個月，所以也不用再問他為什麼不擔任領銜人，或是像某大立委稱為什麼不敢自己去送同意書。罷免吳思瑤團隊正式宣布，「鮭魚回郵」計畫結束，他們已經窮盡一切可能，創造一切條件，嘗試所有策略，歷經將近三週的時間，將同意書送出了。賴苡任強調，他可以保證每張同意書都是由提議人親自寫下，如果後續有任何法律責任，他願意承擔。

對於本罷免案是否有領銜人的一切紛擾，賴苡任表示，他本人與團隊的責任已盡，剩下就是中選會及兩位領銜人的責任，有可能的發展如下：第一種情況是，罷免案需要審查7到14日，他已經預留14日給中選會審查，但審查結果於6月7日二階截止日後才出來，責任在中選會。第二，中選會於6月7日前審查完畢，更換領銜人審查結果不成功，張克晉依舊是領銜人，可惜他沒意願送件。第三，中選會於6月7日前審查完畢，更換領銜人審查結果成功，詹先生成為正式領銜人，當前意願尚不明確。

賴苡任指出，事件的始末起源於張克晉退出，如此核彈級的衝擊導致團隊近乎崩潰，社會上也是普遍對於罷免吳思瑤感到悲觀。身為罷瑤召集人，他選擇勇敢面對，想盡辦法去創造一切可能，即使他知道一定會面對綠營的嘲諷、騷擾與攻擊，但他與團隊都決定拼一次，哪怕心裡都知道這是「不可能的任務」，但他們要向全台灣期許能罷免吳思瑤的支持者交代，更是把罷瑤的精神體現出來。

賴苡任提到，有人私下質疑他，詹先生到現在還沒明確表態，他怎麼還沒搞定詹先生，到底在幹嘛？他的回答很簡單，「我的責任是排除制度上的障礙，窮盡一切我可以做的事，但不包含接觸、說服備補領銜人，尤其我與他不能聯絡，勿要人背鍋時我是召集人，嘉勉鼓勵時我是邊緣人，沒有這種道理。」

最後，賴苡任感謝這些努力回郵的鮭魚們，讓他有機會完成中華民國史上第一次的更換領銜人，結果如何大家只能靜待，但歷史是由這些鮭魚們寫下的，他只是負責創造條件。也因為有這些鮭魚的支持，他才有底氣承諾如果有法律責任，他願意承擔。

賴苡任強調，當前連署書尚未達到設定門檻，也請這些偉大的鮭魚們將自己化身鮭魚王，拉身邊的小鮭魚來簽二階段的連署書！另外，他也正式宣布，除了罷免吳思瑤召集人這個身份，在5月24日他設籍滿四個月了，因此他也是罷免吳思瑤的連署人之一。未來，他的重心除了努力連署，他會開始轉向替連署人爭取權利。