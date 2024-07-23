最高補助100萬元　竹市SBIR計畫7／26受理截止

▲每件最高補助100萬元，將於7月26日17時停止受理申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極鼓勵市民勇敢創業、實現夢想，大力推動地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），每件最高補助100萬元，將於7月26日17時停止受理申請。新竹市長高虹安表示，此次SBIR計畫採便捷的「線上申請」方式受理，邀請竹市中小企業把握最後一週機會，踴躍遞件申請，共同推動在地企業創新轉型。

高虹安指出，竹市有成熟的科學園區、蓬勃發展的新創產業，更有頂尖大學城和專業研究單位，市府以「五大安心創」為目標，為產業基礎建設努力，期望成為創新創業者們的後盾。市府結合產官學資源，提供一站式專業服務窗口、創新創業孵化空間、在地創業生態鏈結、新創發展支持體系、加速青年創業動能等，打造完整供應鏈體系，讓每一個創新創意產業都能穩定發展、各司其職，今年特別針對環保永續科技，提供加分支持，期許中央地方攜手推動產業發展，讓中小企業安心在竹市成長茁壯，並為竹市帶來更多的就業機會。

產發處說明，市府自開辦地方型SBIR計畫以來，除每年自市預算編列經費，亦積極向經濟部爭取協助款，今年度計畫總補助經費超過2,500萬元，投入竹市地方產業創新研發發展，凡設籍（立）於竹市的中小企業（依經濟部中小企業認定標準），具創新研發補助需求之業者，歡迎踴躍提出申請，市府也延續去年政策，對於青年創業申請，審查時優先加分給予支持外。此外，為響應國際RE100及2050淨零排放議題，今年特別針對推動綠色科技發展的業者，給予優先補助資格，鼓勵在地中小企業ESG永續發展理念，建構竹市綠色創新產業鏈。

產發處補充，SBIR計畫申請採便捷的「線上申請」方式受理，為協助企業申請流程順利，計畫專案辦公室提供中小企業做申請補助相關諮詢的服務，可依業者需求提供計畫申請、諮詢、計畫書撰寫輔導等服務，邀請竹市中小企業踴躍申請SBIR計畫補助及諮詢相關問題，報名及申請方式請詳閱計畫網站( https://hccitysbir.org/ )，或電洽計畫諮詢專線0800-600-333。