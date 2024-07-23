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竹市賣場設防颱專區　高虹安呼籲提早採買做好準備

▲竹市賣場設防颱專區供民眾一站購置。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市賣場設防颱專區供民眾一站購置。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中度颱風凱米將至，新竹市政府攜手內政部推廣「賣場及網路平臺設置防颱防災專區」計畫，協請轄內大潤發、愛買、全聯福利中心、家樂福便利購、特力屋、四大超商，以及遠東巨城購物中心、好市多Costco新竹店等賣場據點，共同設置防颱（災）專區，提高民眾購置防颱（災）用品及食物意願及便利性，落實自主防災準備。

市長高虹安表示，為方便民眾採買防颱防災用品，竹市各百貨賣場即日起至9月30日設置「防颱／防災專區」攤位，擺放防颱防災用品及食品相關物資，提供民眾一站購置，為颱風等各種災情可能帶來的不便做準備，也提醒市民朋友至少應備妥3日份的食物及用品，以因應災害來臨不時之需。

消防局提醒，颱風來襲，呼籲民眾事先準備緊急避難包、固定家具、儲備3日份食物及飲水等，如家有老年人與嬰幼兒會有特殊的需要，則可多準備常備藥品、紙尿褲、濕紙巾、奶粉等，才能在災害突然來臨時有備無患。

消防局提醒，避難包應放置在隨手可得之處，也應準備現金、重要證件影本等，同時緊急照明、禦寒物品也要準備充足。此外，每半年要檢查防災包物品是否過期，才能準備好因應不時之需。若想了解更多避難相關資訊，可至全民防災e點通( https://reurl.cc/KbvMRR )、消防防災館( https://reurl.cc/WrVD75 )。

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