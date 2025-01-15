　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國動保及寵物管理業務評鑑成績揭曉　竹市府獲3獎項肯定

▲市府結合各項活動推廣認養及政策宣導，提升民眾對動物保護的觀念。（圖／新竹市政府提供）

▲結合各項活動推廣認養及政策宣導，提升民眾對動物保護的觀念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力推動動物保護工作，在農業部辦理113年度「全國動物保護業務績效評鑑」及「全國寵物管理業務績效評鑑」中，竹市2項評鑑皆獲得「甲等」，更榮獲「全國動物保護業務」評鑑特別獎項「進步獎」。新竹市代理市長邱臣遠表示，此次竹市榮獲中央評鑑肯定，歸功於同仁們的努力及市民朋友們協助，市府致力推動「動保扎根教育」、「推廣飼主責任」以及「打造動物友善環境」，也歡迎民眾到竹市動物保護教育園區參訪及認養，給流浪動物一個家，讓愛延續，終養不棄養。

邱臣遠指出，竹市不僅是科技城市，更是友善動物的幸福城市，市府團隊持續執行流浪犬貓管制、絕育捕捉以及委外動物救援廠商執行夜間及假日勤務24小時動物保護救援等工作，並落實寵物登記源頭管理，嚴格執行動物保護違法案件的執法查緝，讓竹市的毛小孩們都能過得更幸福美好。

邱臣遠說，市府結合各項活動推廣認養及政策宣導，提升民眾對動物保護的觀念，更提供無主犬貓大體免費火化及有主寵物大體較平價的收費集體火化服務，從出生到死亡保障所有動物的福利，獲得各項動保業務評鑑肯定。

新竹市動保所呼籲，為強化貓隻源頭管理，今年起農業部將貓納入應辦理登記之寵物，如家中有尚未完成寵物登記之犬貓，請儘速攜帶犬貓至寵物登記站辦理晶片植入及完成寵物登記。若寵物不慎走失，有植入晶片並辦理寵物登記者，經拾獲掃描晶片即可馬上通知飼主領回，提高走失尋回機會。

產發處表示，市府持續營造市民和動物皆能和諧生活的共融城市，也歡迎大家帶著寵物一同到訪竹市遊玩，目前竹市除了擁有廣受飼主喜愛的左岸狗狗公園及興學寵物公園外，為來也將持續在竹市各區增設寵物公園，提供飼主及毛孩更多優質的戶外活動空間。

產發處補充，竹市動物友善標章計畫獲得店家的熱烈迴響，持續廣邀竹市各行各業加入，目前已有超過70個店家取得動物友善標章，公私協力加入動物友善行列，攜手提供優質的友善動物環境與服務；未來市府也將持續加強相關動物保護工作，讓竹市成為兼具科技、人文、友善動物的宜居城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
竹科35歲工程師不舉慘分手！醫揪1問題：近期患者多3成
快訊／賴清德明早接見韓國瑜1hr！致詞公開直播　隨後閉門會談
狠撈4千萬　全台最大寶可夢卡偽造廠被抄了
轉「100萬孝親費」給媽　男星年收8位數…95%拿去理財
快訊／台南工安意外！工人被車床夾住　已無呼吸心跳
青少女梅毒暴增53倍　疾管署曝3因素
可用Apple Pay、LINE Pay嗶進站！北捷閘門將更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

氣溫驟降！台東縣政府寒冬送暖　為弱勢民眾親送熱食

基隆市府公布「蛇來運轉」春聯　漸層線條展現海港特色

南消2024年強化災害防救志工救災中程計畫　榮獲全國第一

貓咪與歷史的完美邂逅　日式老屋與貓台南主題餐廳登場

柬埔寨新住民徐閤芸擔任講師傳授彩繪蛋技巧

全國動保及寵物管理業務評鑑成績揭曉　竹市府獲3獎項肯定

歡慶藥師節　竹市表揚績優藥師感謝守護市民用藥安全

94歲長者申辦輔具補助在無障礙之家電梯滑倒受傷　社會局長慰問致歉

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

氣溫驟降！台東縣政府寒冬送暖　為弱勢民眾親送熱食

基隆市府公布「蛇來運轉」春聯　漸層線條展現海港特色

南消2024年強化災害防救志工救災中程計畫　榮獲全國第一

貓咪與歷史的完美邂逅　日式老屋與貓台南主題餐廳登場

柬埔寨新住民徐閤芸擔任講師傳授彩繪蛋技巧

全國動保及寵物管理業務評鑑成績揭曉　竹市府獲3獎項肯定

歡慶藥師節　竹市表揚績優藥師感謝守護市民用藥安全

94歲長者申辦輔具補助在無障礙之家電梯滑倒受傷　社會局長慰問致歉

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

沈春華女兒出國「心跳飆速急送醫」　5位數海外醫藥費曝光

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

談王柏融辭退經典賽資格賽　陳傑憲尊重他的想法期待厲害新秀

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

餐酒館慶生變調！與闆娘吵架怒持酒瓶砸店　老闆一原因不提告

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

俄羅斯女模亮相哈爾濱　-20度穿削肩短裙服完美詮釋「美麗凍人」

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

地方熱門新聞

南投縣春節連假三大塞車地雷路段曝

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

失業給付更方便　雲林海線鄉親北港就能辦

愛心滿滿　桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

煮食不慎釀火警鄰居報案化危機

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

慈濟草屯邀500弱勢和獨老歲末圍爐

張善政聽取捷運綠線　周邊通行環境改善計劃　　

高鐵桃園站送上新年禮物　協助慢飛天使出遊

童寒冷夜公園徘徊　屏東警助找到家人

嘉義市粉紅燈飾「I CHIAYI U」登時代廣場

日式老屋與貓台南主題餐廳登場

春節返鄉出遊 搭國道客運最低6折優惠

更多熱門

相關新聞

竹市SBIR計畫7/26受理截止

竹市SBIR計畫7/26受理截止

新竹市政府積極鼓勵市民勇敢創業、實現夢想，大力推動地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），每件最高補助100萬元，將於7月26日17時停止受理申請。新竹市長高虹安表示，此次SBIR計畫採便捷的「線上申請」方式受理，邀請竹市中小企業把握最後一週機會，踴躍遞件申請，共同推動在地企業創新轉型。

竹市賣場設防颱專區

竹市賣場設防颱專區

竹市趣野營7月20日登場

竹市趣野營7月20日登場

動物友善標章　竹市30家業者通過認證

動物友善標章　竹市30家業者通過認證

竹市「傳統市場品牌轉型與再造講座」

竹市「傳統市場品牌轉型與再造講座」

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面