全國動保及寵物管理業務評鑑成績揭曉　竹市府獲3獎項肯定

▲結合各項活動推廣認養及政策宣導，提升民眾對動物保護的觀念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府致力推動動物保護工作，在農業部辦理113年度「全國動物保護業務績效評鑑」及「全國寵物管理業務績效評鑑」中，竹市2項評鑑皆獲得「甲等」，更榮獲「全國動物保護業務」評鑑特別獎項「進步獎」。新竹市代理市長邱臣遠表示，此次竹市榮獲中央評鑑肯定，歸功於同仁們的努力及市民朋友們協助，市府致力推動「動保扎根教育」、「推廣飼主責任」以及「打造動物友善環境」，也歡迎民眾到竹市動物保護教育園區參訪及認養，給流浪動物一個家，讓愛延續，終養不棄養。

邱臣遠指出，竹市不僅是科技城市，更是友善動物的幸福城市，市府團隊持續執行流浪犬貓管制、絕育捕捉以及委外動物救援廠商執行夜間及假日勤務24小時動物保護救援等工作，並落實寵物登記源頭管理，嚴格執行動物保護違法案件的執法查緝，讓竹市的毛小孩們都能過得更幸福美好。

邱臣遠說，市府結合各項活動推廣認養及政策宣導，提升民眾對動物保護的觀念，更提供無主犬貓大體免費火化及有主寵物大體較平價的收費集體火化服務，從出生到死亡保障所有動物的福利，獲得各項動保業務評鑑肯定。

新竹市動保所呼籲，為強化貓隻源頭管理，今年起農業部將貓納入應辦理登記之寵物，如家中有尚未完成寵物登記之犬貓，請儘速攜帶犬貓至寵物登記站辦理晶片植入及完成寵物登記。若寵物不慎走失，有植入晶片並辦理寵物登記者，經拾獲掃描晶片即可馬上通知飼主領回，提高走失尋回機會。

產發處表示，市府持續營造市民和動物皆能和諧生活的共融城市，也歡迎大家帶著寵物一同到訪竹市遊玩，目前竹市除了擁有廣受飼主喜愛的左岸狗狗公園及興學寵物公園外，為來也將持續在竹市各區增設寵物公園，提供飼主及毛孩更多優質的戶外活動空間。

產發處補充，竹市動物友善標章計畫獲得店家的熱烈迴響，持續廣邀竹市各行各業加入，目前已有超過70個店家取得動物友善標章，公私協力加入動物友善行列，攜手提供優質的友善動物環境與服務；未來市府也將持續加強相關動物保護工作，讓竹市成為兼具科技、人文、友善動物的宜居城市。