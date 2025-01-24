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發放幸福安康開運小紅包　邱臣遠走訪竹蓮市場向市民拜早年

▲現場攤商開心地與邱代理市長合照。（圖／新竹市政府提供）

▲現場攤商開心地與邱代理市長合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆新年即將到來，新竹市代理市長邱臣遠今(24)日與竹蓮市場行銷公司董事長吳家政以及經理黃裕家、產發處長嚴翊琦、民政處長施淑婷及新竹市議會市議員李國璋一同前往竹蓮市場，向市場攤商及市民朋友拜年，並發放象徵吉祥的「幸福安康」小紅包，祝福大家在新的一年裡財源廣進，現場攤商與民眾皆開心地與邱代理市長合照，展現竹蓮市場的蓬勃活力。

邱臣遠表示，竹蓮市場是竹市的重要民生據點之一，不僅提供市民優質的採買環境，更是市民生活中不可或缺的一部分，為市民提供新鮮安全的食材及各類百貨商品，藉由今日發放開運小紅包，期盼在新的一年，竹蓮市場能夠持續繁榮，吸引更多人潮。

產發處指出，竹蓮市場位於後站黑金町，鄰近竹蓮寺、竹蓮國小及後站轉運站，周邊社區居民眾多，是市區最重要的傳統市場之一。市場歷史悠久，自日治時代以來，便以信仰中心「竹蓮寺」為依託，逐步發展成為販售蔬菜、魚肉、百貨等商品的商業中心。竹蓮市場大樓自2017年委託竹蓮市場行銷公司經營後，逐步升級場內硬體設施並舉辦各項促銷推廣活動，已成為竹市最具指標性的市場，也是市民菜籃族的採買首選。

竹蓮市場行銷公司董事長吳家政表示，竹蓮市場是竹市第一個擁有冷氣、手扶梯與電梯的市場，設施完善，無論是庶民美食、生鮮蔬果、海鮮肉品，還是生活百貨等商品，都一應俱全。逛起來彷彿置身百貨公司，既好逛又好買，還能品嚐美食。此外，市場也配合市府的各項政策，致力於打造一個舒適、安全、乾淨的採買環境，讓市民的購物體驗更加愉快。

產發處補充，現場氣氛熱鬧非凡，邱代理市長走訪各個攤位，親切地與攤商及市民互動，並送上鼓勵與祝福。攤商們反應相當熱烈，紛紛表示在新年期間收到邱代理市長遞上的祝福，感到非常溫暖與感動，並期盼新的一年風調雨順、事事如意。

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