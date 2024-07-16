竹市趣野營7月20日登場　邀大小朋友一起Chill一夏

▲新竹市長高虹安與藝人周孝安、陳熙鋒和網紅韻霏、佳蓉、甄馨一同宣傳。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府7月20日將於新竹左岸水源草原舉辦「趣野營Chill Camping」城市野營活動，今(16)日於北大公園舉行宣傳記者會，新竹市長高虹安表示，此次活動將結合古董車展示、竹Chill市集、草地音樂會、兒童親子互動遊戲、露營生活體驗等五大主題活動，營造結合古董車復古產業及露營生活體驗的多元面向戶外親子休閒場域，歡迎大小朋友到新竹Chill一夏！

高虹安表示，「趣野營Chill Camping」將於7月20日在新竹左岸水源草原登場，到了暑假，很多大小朋友會選擇露營作為暑期活動，近年戶外休閒與城市野營的興起，引進多元露營帳棚及周邊產品相結合，促使露營產業蓬勃發展。露營產業因在戶外開闊地區，旅遊方式自由多元，因此形成一股新型態的旅遊休閒活動。此次活動也擴大結合古董車展示，將具有歷史典故兼具復古美的古董車引進活動現場，提供民眾拍照及一睹老車風采。

高虹安說，市府團隊積極推動「美感新竹」、「宜居永續」等政策，新竹地區景色優美，新竹公園與十八尖山及新竹動物園，玻璃工藝博物館等知名地標皆是遊客假日休閒好去處，歡迎大家把握暑假走出戶外，來趟親子小旅行。

產發處副處長洪明仕表示，「趣野營Chill Camping」將於7月20日14時至19時30分，在新竹左岸水源草原登場，為了讓往來的大小朋友都能玩得盡興，活動特別結合親子互動表演及竹Chill市集活動，還有精采熱鬧的草地音樂會。此次也特別邀請新竹在地、清大畢業的學霸歌手申力安回到家鄉表演，並邀請知名演員周孝安、陳熙鋒一起到場體驗新竹親子友善城市的魅力。夜間還安排勁歌DJ秀最後壓軸。歡迎市民朋友把握機會參與，一起換上城市野營風裝扮，到現場感受古董車魅力，倘佯在藍天綠地露營，享受音樂美食派對！

產發處補充，此次活動聯手七大露營品牌及露營車廠商，於新竹左岸水源草原舉辦，受邀品牌包含奇星運動戶外、悠遊山水、Norrona榛樹林、馬步谷戶外、日月鐵工所、思維行動戶外選品店、No/W輕量化主題式戶外用品店及福斯汽車皆共同參與此盛會。為了點綴在地復古產業，特地邀請經典老車協會的復古經典老車到場露出，讓市民朋友能一飽老車風華。活動過程也邀請三位網紅韻霏、佳蓉、甄馨一同宣傳新竹在地之美。