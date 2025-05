川普震怒！開嗆普丁「到底怎麼回事」　擬擴大對俄制裁

▲川普直言他對普丁很不高興。(資料照/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

俄羅斯25日對烏克蘭發動開戰以來「最大規模空襲」,向首都基輔等城市發射298架無人機、69枚飛彈,造成至少12人死亡、數十人受傷。對此,美國總統川普直言,他不知道俄羅斯總統普丁到底是怎麼一回事,並且考慮擴大對俄制裁。

《路透社》報導,川普25日準備搭機返回華府時,在紐澤西州「莫里斯敦市立機場」(Morristown Airport)向記者說道,「我對普丁正在做的事情很不高興。他殺了很多人。我不知道普丁到底是怎麼一回事。」

.@POTUS: "I'm not happy with what Putin's doing... he's sending rockets into cities and killing people — and I don't like it AT ALL. We're in the middle of talking and he's shooting rockets into Kyiv and other cities. I don't like it at all." pic.twitter.com/dBxCD9K6s4