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川普震怒！開嗆普丁「到底怎麼回事」　擬擴大對俄制裁

▲▼ 美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普直言他對普丁很不高興。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯25日對烏克蘭發動開戰以來「最大規模空襲」，向首都基輔等城市發射298架無人機、69枚飛彈，造成至少12人死亡、數十人受傷。對此，美國總統川普直言，他不知道俄羅斯總統普丁到底是怎麼一回事，並且考慮擴大對俄制裁。

《路透社》報導，川普25日準備搭機返回華府時，在紐澤西州「莫里斯敦市立機場」（Morristown Airport）向記者說道，「我對普丁正在做的事情很不高興。他殺了很多人。我不知道普丁到底是怎麼一回事。」

川普提到，自己與普丁已經認識很久，而且一直處得很好，他對於這次攻擊感到非常意外，「他向城市發射火箭砲，並且殺害人民，我一點也不喜歡。我們談話的同時，他正在向基輔及其他城市發射火箭砲。我一點也不喜歡。」

川普一直試圖讓交戰雙方同意停火，以結束這場持續3年多的戰爭，上周更與普丁進行了2個多小時的對話。被問及2人談話的後續發展時，川普表示他「絕對」考慮對俄羅斯課徵關稅，以推動和談進展。
 

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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