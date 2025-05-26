川普震怒！開嗆普丁「到底怎麼回事」　擬擴大對俄制裁

▲川普直言他對普丁很不高興。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯25日對烏克蘭發動開戰以來「最大規模空襲」，向首都基輔等城市發射298架無人機、69枚飛彈，造成至少12人死亡、數十人受傷。對此，美國總統川普直言，他不知道俄羅斯總統普丁到底是怎麼一回事，並且考慮擴大對俄制裁。

《路透社》報導，川普25日準備搭機返回華府時，在紐澤西州「莫里斯敦市立機場」（Morristown Airport）向記者說道，「我對普丁正在做的事情很不高興。他殺了很多人。我不知道普丁到底是怎麼一回事。」

.@POTUS: "I'm not happy with what Putin's doing... he's sending rockets into cities and killing people — and I don't like it AT ALL. We're in the middle of talking and he's shooting rockets into Kyiv and other cities. I don't like it at all." pic.twitter.com/dBxCD9K6s4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 25, 2025

川普提到，自己與普丁已經認識很久，而且一直處得很好，他對於這次攻擊感到非常意外，「他向城市發射火箭砲，並且殺害人民，我一點也不喜歡。我們談話的同時，他正在向基輔及其他城市發射火箭砲。我一點也不喜歡。」

川普一直試圖讓交戰雙方同意停火，以結束這場持續3年多的戰爭，上周更與普丁進行了2個多小時的對話。被問及2人談話的後續發展時，川普表示他「絕對」考慮對俄羅斯課徵關稅，以推動和談進展。

