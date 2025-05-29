澤倫斯基稱俄國5萬大軍「邊境集結中」　烏軍警告：敵人夏季來襲

▲正在庫斯克州推進的俄羅斯士兵。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯在烏克蘭東北部邊境前線集結超過5萬名兵力，試圖尋求在烏克蘭境內建立「緩衝區」。基輔當局也證實，俄軍已經成功占領邊境數個村莊。

綜合外媒報導，過去數周內，莫斯科加強對烏克蘭東北部邊境蘇米州（Sumy）的軍事打擊，基輔當局表示，由於俄軍不斷對邊境地區發動砲擊，已經有5萬6000名平民提前從當地撤離，因此沒有平民受到俄軍威脅。

澤倫斯基28日表示，俄軍正在蘇米州邊境集結超過5萬名士兵，同時還將「精銳部隊」集中到鄰近的庫爾斯克地區。烏克蘭軍方也警告說，隨著俄國將大軍集結到邊境地區的行動，俄軍可能準備對哈爾科夫發動新一輪進攻。

莫斯科先前就曾多次表明，計畫在邊境建立俄羅斯和烏克蘭之間的緩衝地帶。俄羅斯總統普丁上周發表談話時曾說，「我們已經決定建立必要的安全緩衝區，我國武裝部隊目前正在執行這項任務。」

烏克蘭軍方認為，俄羅斯目前正在醞釀發動新一波攻勢，且可能在夏季發起進攻。目前，烏克蘭所有前線地區的戰鬥都有越演越烈的跡象，且戰線綿延超過1000公里。據悉，俄國每月動員約4萬人至4.5萬人參軍，烏克蘭則每月動員2.5至2.7萬人。

另一方面，澤倫斯基還表示，烏克蘭、俄羅斯和美國應舉行三方和平高峰會，不過這項提議已經遭到俄國當局拒絕。莫斯科堅持認為，必須先由雙方代表達成具體協議，普丁和澤倫斯基才有可能舉行會面。