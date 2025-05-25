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青春無敵！高雄「嗨山祭」旗山熱唱　25青年樂團超燃舞台搶獎金

▲▼嗨山祭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「嗨山祭」一連2天在旗山掀起音浪。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市都市發展局24、25日於旗糖農創園區舉辦「嗨山祭」，有來自全國各地25組青年熱音樂團同場競藝，現場還有野餐主題市集，吸引不少年輕族群參加。今日決賽將選出前3名和5項特別獎，除了最高能領5萬元獎金外，未來還有機會獲得高雄市相關藝文活動演出。

「嗨山祭」結合旗山地區的歷史風貌與青年創意，致力打造一場屬於在地、青春、熱血的音樂盛典，現場不僅有青年樂團帶來原創演出，更設有野餐市集、文創攤位、在地樂團表演等活動，吸引許多親子家庭與音樂愛好者一同參與，活動2日園區人潮絡繹不絕，展現十足人氣。

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▲▼嗨山祭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲部落大滿舞團帶來演出。（圖／記者許宥孺翻攝）

都發局長吳文彥表示，「嗨山祭－青年熱音競賽」提供青少年一個專業而友善的音樂舞台，讓年輕學子有機會走出校園、自信登台，盡情展現音樂才華，進而獲得更多關注與肯定，用旋律記錄青春、用音符展現態度，讓全世界聽見屬於青年人的聲音。

都發局表示，「嗨山祭」熱音競賽吸引全國公私高中(職)及大專院校學生共25組樂團報名參賽，經過初審有12組晉級決賽。決賽於25日舉行，今日將選出前3名，分別頒發獎牌乙面及獎金，第一名5萬元，第二名3萬元，第三名2萬元。

另外為鼓勵參賽樂團的創意與舞台魅力的展現，競賽也透過網路票選出5項特別獎，包括「最佳人氣獎」、「最佳造型獎」、「最佳默契獎」、「顏值最高獎」及「嗨山獎」，每項特別獎皆可獲得獎牌乙面與獎金1萬元，獲獎團體除可獲得獎金外，未來也有機會參與高雄市相關藝文活動演出。

▲▼嗨山祭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗糖農創園區設置親子體驗遊戲區。（圖／記者許宥孺翻攝）

都發局指出，旗糖農創園區長期致力於推動農業創新與休閒觀光，透過「嗨山祭」將音樂注入在地場域，串聯地方產業與文化創意，讓旗山不僅是農業重鎮，也能成為年輕人聚集的創意據點，同時也為青年世代提供發聲舞台，讓更多音樂新秀被聽見、被看見。

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