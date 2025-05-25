　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

▲日光小林社區為特色農業旅遊場域認證，也是全台第一個以低碳能源為核心規劃的重建社區。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲日光小林社區為特色農業旅遊場域認證，也是全台第一個以低碳能源為核心規劃的重建社區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄杉林區日光小林社區是一個從莫拉克風災後重建的新村落，為全台第一個以低碳能源為核心的重建社區。為推動偏鄉低碳農業轉型，日光小林社區與台灣碳權交易推廣協會、蓋婭智壤科技合作，導入科技灌溉系統、黃碳盤查和碳盤查，目標朝「負碳社區」邁進。

日光小林社區早期導入太陽能光電與儲能微電網系統，堪稱全國低碳社區的典範。此次合作，社區將提供場域，作為智慧農業示範基地，從耕作、灌溉、收成、運輸到加工與銷售，全面實踐低碳模式，目標是朝「負碳社區」邁進。

由蓋婭智壤科技開發的「仿生地下灌溉系統」搭配AI衛星監測技術，能大幅節省70%灌溉用水、減少85%人工工時，並降低60%水資源流失風險，同時提升農作物的品質與產量。這項技術已獲「國家農企業菁創獎」與永續影響力投資（SIC）資金肯定。

▲左起依序為台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤、杉林日光小林社區發展協會理事長潘枝梅、 蓋婭智壤科技股份有限公司營運長林盈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲左起依序為台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤、杉林日光小林社區發展協會理事長潘枝梅、 蓋婭智壤科技股份有限公司營運長林盈。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣碳權交易推廣協會則將協助社區導入「黃碳」盤查制度，透過農業管理，例如減少化肥使用、提升土壤碳匯等方式，避免溫室氣體擴散，進而產生的減排效益，屬於具有環境價值的潛在碳權。這不僅能幫助企業取得自願性碳中和憑證，也能作為永續報告書中支持偏鄉、改善環境的貢獻證明。

這項合作計畫對應聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋從消除飢餓、潔淨水與衛生、永續城鄉到氣候行動等關鍵目標。透過科技、環境與社會的整合，將成為推廣永續教育的重要場域。

台灣碳權交易推廣協會表示，低碳農業不只是一種技術，更是一種社會共識與生活方式，期待有更多企業加入，讓每一筆投入都能轉化為可見的社會改變與環境貢獻，實現共好共榮的價值循環。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／7縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」
「台灣至寶」孫易磊再次驚艷　新庄監督狂讚變化球尾勁
24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告
蘿拉翻版？吳怡霈突「開撕前夥伴」緊急發聲明！
快訊／林昀儒、高承睿世錦賽摘銀　台灣苦等12年獎牌到手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大叔與外送員行車糾紛　巷口又相遇爆全武行！互告進警局

24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告

快訊／中橫109.8K豪雨坍方搶通　18:00實施夜間預警性封閉

驚險畫面曝！屏東霧台迴旋谷溪水暴漲「9人受困」　警消冒命救援

3外籍客受困台東林道1人受傷　3架次直升機、陸空連2天救援

彰化94歲翁「突被黑衣人抬走」！眼見老家被強拆　警方查幕後黑手

快訊／屏東瑪家鄉沙拉灣瀑布驚傳溺水！男子被救起已死亡

88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　爽遊花東返家遭拘提發監

辱短髮妹「誰知道你是男是女」！退休男挨告性騷　判賠6萬

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

大叔與外送員行車糾紛　巷口又相遇爆全武行！互告進警局

24歲女自撞慘死！家屬怒問「為什麼要追」　警涉過失致死列被告

快訊／中橫109.8K豪雨坍方搶通　18:00實施夜間預警性封閉

驚險畫面曝！屏東霧台迴旋谷溪水暴漲「9人受困」　警消冒命救援

3外籍客受困台東林道1人受傷　3架次直升機、陸空連2天救援

彰化94歲翁「突被黑衣人抬走」！眼見老家被強拆　警方查幕後黑手

快訊／屏東瑪家鄉沙拉灣瀑布驚傳溺水！男子被救起已死亡

88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　爽遊花東返家遭拘提發監

辱短髮妹「誰知道你是男是女」！退休男挨告性騷　判賠6萬

納豆依依婚禮美翻！于美人超中肯「10字箴言」全場笑了

麥當勞副品牌慘翻車！「CosMc’s」撐不到2年　5門市6月底全關

捲永野芽郁「不倫三角戀」風波首發文！金武俊過生日卻喊：別說謊

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

快訊／7縣市豪大雨特報！華南雲雨區東移雨下不停　最新警戒區域曝

女拒絕退休「買房子給貓咪住」　皮包骨浪貓變身蓬鬆美貓

揭開艾薇蛻變後的多種面向　溫柔詮釋屬於她的3種艾式穿搭

魔鷹關鍵長打擊倒味全　後勁跨季15連勝並列史上第二

一路睡進公司？男「賴床騎機車」狂飆　網笑：夢想工作狀態

換罷免吳思瑤領銜人同意書送中選會　藍罷團拚6月衝3.5萬份連署

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

社會熱門新聞

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

他連2天都坐涼亭　民眾直覺有異報警

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

水電工性侵人妻！賠百萬仍要關

嫩妹求職收噁訊「能不能幹」　色老闆挨罰30萬

母親家中跌倒身亡！檢揪「殺人真相」聲押兒獲准

女騎士拒檢闖燈蛇行自撞亡　警不解：沒酒駕、槍毒

墾丁醉女發酒瘋騷擾　孕婦遭狠踹急送醫

即／全國最爛路投89線又爆土石流　估下午4時許搶通

快訊／高雄24歲女騎士凌晨拒檢加速逃　自撞重傷

更多熱門

相關新聞

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

高雄市一名24歲謝姓女騎士今(25日)凌晨連闖2個紅燈，巡邏員警示意停車受檢，但謝女加速狂逃、一路違規，過程中不慎撞上人行道石墩喪命。檢方今日下午進行相驗，初步研判是因車禍導致全身多重創傷意外死亡，家屬已委請律師提告，檢方將分案調查。

長輩擅自「幫出200萬」買高雄房　台北工程師愣

長輩擅自「幫出200萬」買高雄房　台北工程師愣

高雄3座電廠挨轟「偷開」　台電：假消息！民代不要誤導大眾

高雄3座電廠挨轟「偷開」　台電：假消息！民代不要誤導大眾

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

母親家中跌倒身亡！檢揪「殺人真相」聲押兒獲准

母親家中跌倒身亡！檢揪「殺人真相」聲押兒獲准

關鍵字：

高雄八八風災日光小林台灣碳權交易推廣協會

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

啦啦隊女神太兇！拍戲「狂走光」

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面