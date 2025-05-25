88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

▲日光小林社區為特色農業旅遊場域認證，也是全台第一個以低碳能源為核心規劃的重建社區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄杉林區日光小林社區是一個從莫拉克風災後重建的新村落，為全台第一個以低碳能源為核心的重建社區。為推動偏鄉低碳農業轉型，日光小林社區與台灣碳權交易推廣協會、蓋婭智壤科技合作，導入科技灌溉系統、黃碳盤查和碳盤查，目標朝「負碳社區」邁進。

日光小林社區早期導入太陽能光電與儲能微電網系統，堪稱全國低碳社區的典範。此次合作，社區將提供場域，作為智慧農業示範基地，從耕作、灌溉、收成、運輸到加工與銷售，全面實踐低碳模式，目標是朝「負碳社區」邁進。

由蓋婭智壤科技開發的「仿生地下灌溉系統」搭配AI衛星監測技術，能大幅節省70%灌溉用水、減少85%人工工時，並降低60%水資源流失風險，同時提升農作物的品質與產量。這項技術已獲「國家農企業菁創獎」與永續影響力投資（SIC）資金肯定。

▲左起依序為台灣碳權交易推廣協會理事長楊明坤、杉林日光小林社區發展協會理事長潘枝梅、 蓋婭智壤科技股份有限公司營運長林盈。（圖／記者許宥孺翻攝）



台灣碳權交易推廣協會則將協助社區導入「黃碳」盤查制度，透過農業管理，例如減少化肥使用、提升土壤碳匯等方式，避免溫室氣體擴散，進而產生的減排效益，屬於具有環境價值的潛在碳權。這不僅能幫助企業取得自願性碳中和憑證，也能作為永續報告書中支持偏鄉、改善環境的貢獻證明。

這項合作計畫對應聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋從消除飢餓、潔淨水與衛生、永續城鄉到氣候行動等關鍵目標。透過科技、環境與社會的整合，將成為推廣永續教育的重要場域。

台灣碳權交易推廣協會表示，低碳農業不只是一種技術，更是一種社會共識與生活方式，期待有更多企業加入，讓每一筆投入都能轉化為可見的社會改變與環境貢獻，實現共好共榮的價值循環。