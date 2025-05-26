資源回收個體戶是垃圾減量無名英雄　埔里鎮端節前夕關懷慰問

▲端午節將至，埔里鎮公所提前關懷慰問弱勢資源回收戶。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮公所推動垃圾減量，除鼓勵民眾全力配合、落實資源回收，透過資源回收工作貼補家計的經濟弱勢者，對整體垃圾減量也扮演重要角色；埔里鎮清潔隊日前於端午節前夕慰問資源回收個體業者，致贈每戶白米等民生用品，提前向辛苦的資源回收工作者祝賀佳節快樂。

鎮公所清潔隊於23日舉辦資源回收個體業者關懷活動，由鎮長廖志城致贈縣府環保局提供的白米，以及鎮公所提供的環保袋、棉布手套、菜瓜布、抹布等從事資源回收工作所需用品。

廖志城表示，全鎮近幾年的街道環境獲得極大改善，特別感謝各環保志工隊及資源回收個體業者幾乎全年無休式的服務與協助，也需要民眾配合垃圾減量與垃圾不落地；尤其南投縣沒有焚化爐，垃圾處理問題讓各鄉鎮清潔隊非常頭痛，該鎮清潔隊部空間僅約1公頃，目前已堆置約9000噸垃圾，為能減少垃圾堆置壓力，資源回收對垃圾減量格外重要，而資源回收個體業者能在這方面提供助益，公所除列冊納管35戶、進一步輔導協助，也在端節前夕舉辦關懷活動，致贈物資並了解回收狀況，以及生活方面是否需要進一步協助。

清潔隊長陳俊宏也進行環境衛生安全宣導：時序入夏、高溫多雨，易導致病媒蚊孳生，造成登革熱等傳染病流行，特別提醒資源回收個體業者注意物資收集堆置時的環境整潔，尤其要清除積水容器，減少病媒蚊孳生，避免成為環境安全破口；同時做好個人安全措施，於炎夏注意工作時段、多補充水份，避免熱中暑，外出使用交通工具應戴安全帽，以及晨昏視線不良時段，應著鎮公所致贈的反光背心等醒目衣物，提升安全；至於針對高壓空瓶，不論是家戶居民或回收業者，均務必要單獨集合回收，不能當成一般垃圾丟棄或與其他回收品混雜，以免發生爆炸、火災等意外。