收到「一整串粽子」媽氣炸！大票愣「每年都吃到吐」：沒聽過

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

端午節連假將至，很多人都會送到或收到粽子。就有網友表示，妹妹的男友媽媽在端午節前夕送來「一整串」粽子，結果自家媽媽氣炸，覺得這是明顯的禁忌，認為「不能整串送」是基本常識，質疑「60歲以上的人怎麼會不知道這件事？」話題意外掀起熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「脆：送粽子不能整串送是常識吧？活該被罵」，文中轉貼一則Threads文，原文指出，妹妹的男友媽媽送東西都很隨意，這次端午節送妹妹「一整串」的粽子。這讓媽媽當場氣炸，「不太懂60歲以上的人還有人不知道這個禁忌嗎…這不是台灣人的常識嗎？」

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轉貼的網友就自稱是「閩南人傳統代表」，來自台南，強調家中每逢元宵或過年都會包粽子，但從未聽說有「不能送整串」的規矩，「阿嬤每次送粽子都一串一串送@@」。

貼文一出引發熱議，「沒聽過不能送整串的」、「整串才好看啊，送一顆才像詛咒」、「從來沒聽過這種習俗，媽媽回娘家包粽子，回家後都拿整串的回來」、「且吃且珍惜，會包的人一直減少」、「沒聽過，每年都收整串的吃到吐」、「我家收過別人送一整串肉粽，老一輩也沒有什麼意見耶！」

就有網友提及，這可能是源自彰化海線的地方性習俗，只有在喪家或特殊情境下才會忌諱「整串」，「應該是海線才知道，就送肉粽習俗吧」、「很多顆的話要剪成一顆一顆的啦」、「只有當年的喪家，在當年的端午節不能收整串粽子」、「知道。 但沒差。因為老家會做粽子賣，送喪家會特別處理而已」、「習俗當然會尊重，但對方也只是不知道你們家習俗罷了，說明一下，之後注意即可。」