以前買粽子「30元就有」現在漲快50%　網苦笑：50元都算便宜

▲粽子示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自北農網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

端午節將至，應景的粽子為不可或缺的一環。有民眾發現，現在一顆粽子幾乎都要50元起跳，感嘆「現在粽子都好貴喔」，引起大批網友討論。

有網友在threads表示，過去買粽子只要30至40元，但現在卻要50元以上，吸引破千網友觀看並參與討論。

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網友看完紛紛留言，「50便宜啦…台中海邊的中部粽更貴」、「沒辦法，肉好貴，土豆也很貴，鹹蛋黃也很貴，粽葉都要進口更貴」、「記得有吃過18王公粽，100元10幾顆，但是是小顆的，重點要託人買」、「前幾天去超市看到冷凍的，一包4顆400多，也有一包6顆400多的，嚇到」、「所以除非剛好有人送，不然不會去買來吃（月餅同）」、「去年觀察了一下，端午節前2週，後一週都不要買，賣肉粽的都漲價5-20元不等，我會避開端午節再買」。

此外，國民健康署也分享吃粽子的4個注意事項：

1.享用不過量

粽子份量越大，相對熱量會越高，建議可選擇「中」或「小」份量的粽子。並儘量作為正餐享用，不要當成點心食用。

2.看清營養標示與成分

餡料選擇油脂含量較低的豆製品、菇類、栗子或瘦肉類取代高油脂的三層肉或五花肉，減少油脂、熱量攝取；以五榖米或糙米等取代部分糯米的粽子，可以增加纖維攝取量。

▲端午節將至，許多民眾都想吃粽子歡慶端午。（圖／記者李毓康攝）



3.少沾料少負擔

吃粽子經常搭配的辣椒醬、甜辣醬、醬油膏等都屬於鈉含量高的醬料，建議以不沾醬為佳或限量使用；為了增加風味，吃鹼粽常會沾砂糖、果糖或蜂蜜等，容易讓添加糖的攝取超過每日總熱量10%之建議。尤其對於有高血壓、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病患者，食用時應更加注意。

4.種類替代聰明吃

若將粽子作為正餐，食用時記得把餐點中的主食、肉類及油脂類減量，並搭配超過半碗的蔬菜和拳頭大的水果，不但增加維生素、礦物質和纖維的攝取，又能增加飽足感。餐間喝杯牛奶搭配少量堅果當點心，才能補足一日所需的營養。

國民健康署提醒，糯米加上高油脂食物會延長胃腸排空時間，容易造成胃酸過多、腹脹氣等消化不良情形發生，食用時應細嚼慢嚥，適量攝取，並且善用調整食材搭配的技巧，讓營養更均衡，歡喜過佳節。