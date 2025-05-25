民團號召百人悼念三峽傷者　籲「勿放任不適任駕駛上路」

▲還路於民行人路權促進會今於車禍地點舉辦白紙鶴悼念活動。（圖／還路於民行人路權促進會提供）

記者周湘芸／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛衝撞機車和路人釀3死12傷，還路於民行人路權促進會今於車禍地點舉辦白紙鶴悼念活動，聚集近百位民眾。還路於民行人路權促進會呼籲，近期這幾場交通事故並非意外，而是交通系統性的結構問題，應確保駕駛人身心能力足以安全上路，而非放任不適任駕駛者上路造成更多的交通事故。

還路於民行人路權促進會今提出4大訴求，包括「將人本交通納入國民教育」，從國民教育開始教育「道路用路人階序：傷害力越大責任越大」、「不正常操作車輛會變成武器」、「交通零死亡願景」等觀念；「提供用路人交通選擇」，政府需提供沒有駕照的用路人其他出行選擇。

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另外，「對無照駕駛者輔導與導入刑責處置」，應建立針對無照駕駛者的教育輔導制度，同時制度面上補強刑事處置方案可供執法者有工具可用；「儘速制定累進罰則制度」，違規者的罰款金額應依其收入比例計算，讓高所得者不再能以金錢換取違法自由，回歸公平的法律效果。

▲還路於民行人路權促進會今於車禍地點舉辦白紙鶴悼念活動。（圖／還路於民行人路權促進會提供）

還路於民行人路權促進會也說，台灣接連發生多起車輛暴衝事故，其中有3起事故肇事者為高齡駕駛，社會也把討論焦點放在「高齡者駕駛」身上，但真正的問題不是高齡駕駛，而是社會迫使每個人都必須成為駕駛，當一個城市缺乏安全、可靠、可近的公共運輸系統，即使年屆80，也只能繼續握著方向盤。

還路於民行人路權促進會指出，公共運輸是社會之足，是讓所有人不論年齡、身體狀況或經濟條件都能自由、安全移動的基礎設施。在公共運輸完善的城市，高齡者不需勉強開車，年輕人不需過早依賴機車，孩子可以安心走路上學，街道上的暴衝事故自然大幅減少。

還路於民行人路權促進會表示，不能每次都等悲劇發生後才來搶修制度裂縫，唯有遵循「瑞士起司理論」的風險管理精神，層層補強每一道制度防線，才能真正實踐「交通零死亡願景」的核心價值，生命與健康不能被拿來交換任何其他社會利益。

▲還路於民行人路權促進會今於車禍地點舉辦白紙鶴悼念活動。（圖／還路於民行人路權促進會提供）