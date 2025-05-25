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雄中畢業歌「露比醬～嗨～」奪冠　全場暴動！釣出大學長笑回1句

外送稿用 ▲▼AiScReam。（圖／翻攝自YouTube／Love Live! series）

▲AiScReam。（圖／翻攝自YouTube／Love Live! series）

記者施怡妏／綜合報導

曾在2020年以〈超跑情人夢〉作為畢業歌曲的高雄中學，114級畢業典禮的畢業歌結果出爐，由近期超夯的歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉（露比醬～嗨～）奪下頭籌。消息曝光，有網友大讚「露比醬太讚了啦」，還有校友留言，「每年這個時候，都會以身為雄中畢業生為榮」。

根據IG帳號「雄中迷因小恐龍（kshs_meme）」發文，每年備受矚目的雄中畢業歌曲，今年由來自《Love Live!學園偶像計畫》系列限定組合「AiScReam」的超洗腦歌曲〈愛♡スクリ～ム！〉奪冠。

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小編解釋，雄中每年有兩首畢業歌，一首是學生自創曲，另外一首則會從流行歌曲當中挑選一首，並在畢典當天播放大合唱，由應屆高三以班為單位提議候選曲後投票決定。只要自選曲夠「特別」，就會被外界關注，也會引起學長們注意，因此學生以此為目標，選出有趣的畢業歌。

底下網友熱議，「每年都期待學弟們的創意」、「雄中好鬧，怎麼記得前年是〈可愛くてごめん〉」、「我那屆是〈朋友BANG不見〉」、「我真的以身為雄中畢業生為榮」、「〈東山再起〉才是經典」、「〈超跑情人夢〉真滴屌」、「想看雄中生現場互動」、「每年這個時候，都會以身為雄中畢業生為榮」、「露比醬好讚！」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／kshs_meme）

▲歷年畢業歌。（圖／翻攝自IG／kshs_meme）

消息傳到PTT，有網友列出今年畢業歌的候選歌曲，包括〈愛♡スクリ～ム！〉、〈八方來財〉、〈山頂黑狗兄〉、〈春日影〉、〈卡加布列島〉、〈大展鴻圖〉等等。第一名由〈愛♡スクリ～ム！〉獲得，第二名為〈春日影〉，第三名則是〈八方來財〉。原PO驚呼「沒想到春日影會輸，輸給最近很紅的露比醬」。

「露比醬～嗨～」來自《Love Live!學園偶像計畫》系列限定組合「AiScReam」的歌曲。AiScReam於2025年1月透過單曲〈愛♡スクリ～ム！〉出道，2月橫濱亞洲巡演現場時，3位聲優分別以自身充滿魅力的高音、中音和低音，呼喊每個角色名字後，詢問「你喜歡什麼呢？」甜美嗓音與角色魅力立刻讓現場觀眾陷入瘋狂。

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