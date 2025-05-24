　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

▲▼台大畢業典禮第二會場，校長陳文章與學生合照，現場也播放本屆畢業歌《上台大便》，吸引學生拍照留念。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大畢業典禮第二會場，播放本屆畢業歌《上台大便》，吸引部分學生拍照留念。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（24日）舉行畢業典禮。而由台大畢業生聯誼會票選出的本屆畢業歌《上台大便》，創作學生不滿未在畢業典禮上播放。但歌曲也引發兩極反應，學生覺得很酷，家長則認為不妥。台大回應，當初畢業歌徵選並未註明可在畢業典禮中播放，而在畢聯會攤位讓來賓可欣賞影片，感受不同世代想法。

台大上午舉行113學年畢業典禮，總計1萬751人畢業。台大校長陳文章致詞時勉勵學生具備「學業固本精進、增加知識廣度、拓展國際視野、實踐學用合一」等4項學習基本要件，以及「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢的勇氣」等3件要注重的事。校友林之晨則期勉畢業生做事「沒有奇蹟只有累積」，並能找到天命，持續越級打怪，成為那個讓自己驕傲的人，並為深愛的台灣做出重大貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，今年台大畢聯會舉辦2025年畢業歌投票活動，其中匿名創作歌曲《上台大便》意外出線獲選。在第一會場的台大畢業典禮結束後，第二會場上進行「合影校長╳室內野餐╳音樂同樂」等活動，還設立輕食攤位、各項台大授權商品攤位販售，以及台大流行音樂歌唱社等社團表演，讓師長與學生家長在此一起度過愉快的午間時光。

本屆畢業歌《上台大便》也在台大畢聯會攤位旁播放，吸引不少學生前往拍照留念。有的畢業生認為，這首歌很酷，歌詞寫出畢業生不想踏入社會的心聲，且敢於挑戰台大校方。但也有家長認為，歌名《上台大便》不太好，畢竟身為台灣大學的龍頭，可以表達想法，但還是要有點水準，在畢業典禮放這首歌也不恰當。

▲▼台大畢業典禮第二會場，校長陳文章與學生合照，現場也播放本屆畢業歌《上台大便》，吸引學生拍照留念。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大畢業典禮第二會場，現場播放本屆畢業歌《上台大便》，吸引學生拍照留念。（圖／記者許敏溶攝）

不過，《上台大便》創作者不滿無法在畢業典禮上播放這首歌。台大則回應，校方十分珍惜與重視學生創意、活動投入與權益，校方歷年皆會與應屆畢業生聯合會討論畢業歌活動，並每年度進行滾動式修正，早在今年1月初畢業歌徵選時，即沒有註明獲選歌曲會在畢業典禮中播放，而為了讓畢業歌曲有合適的機會在畢業生前表演，畢聯會已在4月26日的「2025夜宿台大」活動中，邀請今年度畢業歌曲的得主公開演出。

台大指出，為讓同學創作有更多完整的露出機會，校方與畢聯會近年協議於畢業典禮中畢聯會所設攤位前，播放畢業歌曲MV，呈現畢業歌曲創作者與拍攝團隊作品。校方並提供畢聯會相關設備，包括投影機與大型螢幕，在畢聯會攤位前全時並重複輪播畢業歌曲影片，讓來賓與畢業生能觀賞影片內容，感受不同世代的想法，同時展現創作者及拍攝團隊的用心與創意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
占哈佛外籍生20％！　中國學生取消機票、奔走求助：人生全亂了
百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友點頭答應
快訊／遭78歲老董衝撞　行人傷勢嚴重進加護病房
台日友好！廣島「首度」邀請台灣出席原爆紀念
台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一個人出國「去哪裡比較安全？」　一票都推1國家：可以去N次

好市多APP「跳出1功能」超方便　一票會員驚：不怕明細弄丟了

「新竹高中職不足」恐2千人沒學校念　民團盼中央給35億增班增校

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架沒賣出也算

「溫州大餛飩」開超多間　他超不解！網吵翻：2樣必吃超頂

快訊／苗栗15:11發生規模3.4地震　最大震度3級

台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

快訊／熱飆38.1度！　6縣市「高溫警示」

快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

美明年退出WHO確實有衝擊　衛福部談赴日內瓦實況：會做好因應

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

「餐廳到底奪好吃？」 A-Lin.楊謹華嗨到跳舞慶祝

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

一個人出國「去哪裡比較安全？」　一票都推1國家：可以去N次

好市多APP「跳出1功能」超方便　一票會員驚：不怕明細弄丟了

「新竹高中職不足」恐2千人沒學校念　民團盼中央給35億增班增校

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架沒賣出也算

「溫州大餛飩」開超多間　他超不解！網吵翻：2樣必吃超頂

快訊／苗栗15:11發生規模3.4地震　最大震度3級

台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

快訊／熱飆38.1度！　6縣市「高溫警示」

快訊／7縣市大雨特報　下到晚上

美明年退出WHO確實有衝擊　衛福部談赴日內瓦實況：會做好因應

一個人出國「去哪裡比較安全？」　一票都推1國家：可以去N次

好市多APP「跳出1功能」超方便　一票會員驚：不怕明細弄丟了

川普vs庫克「巨人之戰」開打！　他分析蘋果3大因應策略

出席COMPUTEX半導體論壇　林佳龍：AI時代深化台美科技夥伴關係

李多慧事業版圖擴大　進軍旅遊業還要搞韓援三本柱

《X檔案》大衛杜考夫尼秘密再婚！妻子比他小33歲…無名指戴鑽戒

百萬YTR儒哥求婚成功！「戒指藏西瓜裡」女友哭笑不得點頭答應

尼克主帥「過度迷信」先發5人　美媒：恐因此痛失總冠軍賽門票

「新竹高中職不足」恐2千人沒學校念　民團盼中央給35億增班增校

勞保局新訂勞退罰鍰裁罰基準　6月上路

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

生活熱門新聞

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

快訊／2縣市大雨特報！下到晚上

快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝

大安區某國小恐龍家長介入　教師甄選淪選妃

快訊／雨彈往南炸！14縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

快訊／梅雨鋒面來襲！　北北基等4縣市大雨特報

台灣第一女優「喜無套」私訊爆匣　一句話酸色粉絲

「防曬外套超顯老」她求好搭款式！內行推名單

龍舟鼓手妹「細肩小可愛」震波狂敲　IG被神出

戀愛曬不停！「最愛放閃」TOP4星座

更多熱門

相關新聞

林之晨自曝台大念6年！勉學弟妹越級打怪：沒有奇蹟只有累積

林之晨自曝台大念6年！勉學弟妹越級打怪：沒有奇蹟只有累積

台灣大學今（24日）舉行113學年度畢業典禮。台大校友、台灣大哥大總經理林之晨在致詞時，提及自己大一就被當了15 學分，其中兩科零分，加上要創業，大學花6年才從台大畢業，但因為自己創業提早進入社會，越級打怪下快速成長，期勉畢業生做事「沒有奇蹟 只有累積」，也都能找到天命，持續越級打怪，成為那個讓自己驕傲的人，並且為深愛的台灣做出重大貢獻。

葉丙成校園演講遭嗆「作秀網紅」　學生怒批性平案處理不當

葉丙成校園演講遭嗆「作秀網紅」　學生怒批性平案處理不當

美名校生「加薩種族滅絕」　畢業證書遭扣留

美名校生「加薩種族滅絕」　畢業證書遭扣留

兒畢業典禮當天　爸突然殺死全家4人

兒畢業典禮當天　爸突然殺死全家4人

精準對抗肝癌！台大攜手北醫找出關鍵基因

精準對抗肝癌！台大攜手北醫找出關鍵基因

關鍵字：

台大畢業典禮陳文章上台大便畢業歌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蕭煌奇世壯運柔道賽「直落二奪金牌」！

台北101停車場濺血！女駕駛慘遭火爆男連刺5刀

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

林依晨懷孕7個月首露面！

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！網：跟侮辱有什麼區別

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

明天雷雨襲全台　下周三晚間雨勢更猛

台南啃老男被要求找工作　發狂猛刺2刀弒父

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面