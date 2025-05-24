台大畢業歌《上台大便》正式典禮沒播　校方：當初沒說要播

▲台大畢業典禮第二會場，播放本屆畢業歌《上台大便》，吸引部分學生拍照留念。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（24日）舉行畢業典禮。而由台大畢業生聯誼會票選出的本屆畢業歌《上台大便》，創作學生不滿未在畢業典禮上播放。但歌曲也引發兩極反應，學生覺得很酷，家長則認為不妥。台大回應，當初畢業歌徵選並未註明可在畢業典禮中播放，而在畢聯會攤位讓來賓可欣賞影片，感受不同世代想法。

台大上午舉行113學年畢業典禮，總計1萬751人畢業。台大校長陳文章致詞時勉勵學生具備「學業固本精進、增加知識廣度、拓展國際視野、實踐學用合一」等4項學習基本要件，以及「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢的勇氣」等3件要注重的事。校友林之晨則期勉畢業生做事「沒有奇蹟只有累積」，並能找到天命，持續越級打怪，成為那個讓自己驕傲的人，並為深愛的台灣做出重大貢獻。

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特別的是，今年台大畢聯會舉辦2025年畢業歌投票活動，其中匿名創作歌曲《上台大便》意外出線獲選。在第一會場的台大畢業典禮結束後，第二會場上進行「合影校長╳室內野餐╳音樂同樂」等活動，還設立輕食攤位、各項台大授權商品攤位販售，以及台大流行音樂歌唱社等社團表演，讓師長與學生家長在此一起度過愉快的午間時光。

本屆畢業歌《上台大便》也在台大畢聯會攤位旁播放，吸引不少學生前往拍照留念。有的畢業生認為，這首歌很酷，歌詞寫出畢業生不想踏入社會的心聲，且敢於挑戰台大校方。但也有家長認為，歌名《上台大便》不太好，畢竟身為台灣大學的龍頭，可以表達想法，但還是要有點水準，在畢業典禮放這首歌也不恰當。

▲台大畢業典禮第二會場，現場播放本屆畢業歌《上台大便》，吸引學生拍照留念。（圖／記者許敏溶攝）

不過，《上台大便》創作者不滿無法在畢業典禮上播放這首歌。台大則回應，校方十分珍惜與重視學生創意、活動投入與權益，校方歷年皆會與應屆畢業生聯合會討論畢業歌活動，並每年度進行滾動式修正，早在今年1月初畢業歌徵選時，即沒有註明獲選歌曲會在畢業典禮中播放，而為了讓畢業歌曲有合適的機會在畢業生前表演，畢聯會已在4月26日的「2025夜宿台大」活動中，邀請今年度畢業歌曲的得主公開演出。

台大指出，為讓同學創作有更多完整的露出機會，校方與畢聯會近年協議於畢業典禮中畢聯會所設攤位前，播放畢業歌曲MV，呈現畢業歌曲創作者與拍攝團隊作品。校方並提供畢聯會相關設備，包括投影機與大型螢幕，在畢聯會攤位前全時並重複輪播畢業歌曲影片，讓來賓與畢業生能觀賞影片內容，感受不同世代的想法，同時展現創作者及拍攝團隊的用心與創意。