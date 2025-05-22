孟耿如、黃子佼爆離婚！網猜「只因為1事」：假離婚真洗白

▲黃子佼、孟耿如爆離婚。（圖／翻攝自FB／孟耿如）

記者施怡妏／綜合報導

孟耿如和黃子佼當初交往了5年，在2020年步入禮堂，然而，隨著黃子佼於2023年捲入性犯罪爭議，21日驚傳孟耿如已經斬斷5年婚姻。有網友猜測，可能是因為《我們與惡的距離 II》將在6月播出，因此選在這時候離婚切割，讓孟耿如可以復出，「假離婚真幫孟洗白」，貼文掀起熱論。

有網友在Dcard發文，「之前兩人不是一直營造家庭和諧嗎，竟然突然就離婚？」留言區不少網友猜測，是為了讓孟耿如可以回到演藝圈，「不然之前沒離婚，兩個都被抵制根本沒辦法繼續賺」、「前腳出遊，後腳離婚，這操作太神了吧」、「要離早離了，現在離演給誰看？」「我猜原因應該是切割才有辦法出去賺錢，兩個總要有一個能出門接活」。

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也有網友提到，可能是因為孟耿如演出的《我們與惡的距離 II》將在6月上映，因此趕快切割，「感覺就是要讓孟可以復出的切割」、「孟耿如參與演出的與惡2要上檔了，先切割洗白一下，不然網友都揚言要拒看與惡2了」、「是不是事實還不知道，但鐵定是為了救即將播出的與惡2」。

網友對於這波操作紛紛搖頭，「現在離婚要復出也太晚了，大家都已經記得孟耿如當初的發言了，不覺得離婚社會就會接受她的復出」、「他們兩位的劣跡絕對是抵制到底」、「太晚了，已經從同情變討厭了」、「之前幫黃喊話，拖這麼久才離，很難不懷疑是切割出來賺錢，一想到如果支持孟，黃可能也可以獲益，就感覺很不舒服」、「孟會被罵就是當初各種替黃辯解啊，幹了那種事還加油老公，有夠傻眼」。

孟耿如在老公黃子佼陷入醜聞風波之後，參演的《我們與惡的距離 II》受到抵制，後續，孟耿如在3月10日正式關閉所有社群帳號；就在一家人的近況成謎之時，21日週刊爆料夫妻倆已經簽字離婚，目前兩人的經紀人都沒有正面回應。而男方的委任律師蕭棋云對此僅表示，「謝謝關心，一切以家人為重」，並未正面否認。

▼《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

