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捷運見世壯運長輩「該讓座嗎？」　一票人秒懂笑翻：跑得比我快

▲▼強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃、竹、苗等7縣市下午4點起停班課，而北捷多站紛紛被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會正如火如荼展開，就有網友直言，最近搭乘捷運時，發現周圍有不少參加世壯運的長輩，這讓坐在博愛座的他不禁猶豫，是否該讓座。話題掀起熱烈討論，不少人笑說，「第一次看到這種可愛的（博愛座）煩惱」、「讓座算是看不起這些長輩嗎」。

網友在Threads發文提到，「我坐在博愛座上，身邊有很多看起來是去參加世壯運的長輩，我真的陷入兩難，畢竟他們比我壯碩的可能性高達87%。」

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原PO還笑說，當隔壁普通座位空出來後，他火速移動換座，結果沒有半個長輩要坐下，讓他忍不住自嘲，「我就爛（躺。」

▲▼昆凌爺爺羅倫斯Laurence Quinlivan出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

▲昆凌爺爺出戰90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「會不會讓座了被推回去說：你看起來比較需要」、「我覺得這群長輩都比我還要健康多了」、「我覺得你坐著就好，免得起來跌倒他們還要扶你」、「聽說在日本你讓給長輩，很多會生氣，因為他們覺得自己不需要」、「想到我生涯最佳也不過是100公尺17秒就汗顏」、「甚至每個100+的短跑都比我快」。

另外，不少人也分享道，「星期五晚宴一堆超過180的北國老人家，跟他們打籃球應該摸不到球」、「我前天親眼目睹一個選手阿北被讓位，他完全不想坐，後來問他...他說他是踢11人制足球的（比我強壯100倍吧？）」、「跟我今天早上通勤時的想法一模一樣耶，車門一開，矯健的腳步比我還飛快」。

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