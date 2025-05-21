　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

▲塞車。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

許多爸媽會在車尾貼上「Baby in car」或「車上有嬰兒」的汽車貼紙，但其實正確寫法應為「Baby on board」，就有網友在路上看到正確版本後，直言好難得，而話題也掀起熱議，不少人紛紛笑回，「每次看到baby in car就會覺得很好笑」、「看得懂就好了啦」。

網友近日在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見轎車車尾貼上「Baby on board」的貼紙，除了提醒後方來車外，更重要的是，若不幸發生意外，能第一時間讓緊急救護人員知道，車內有嬰兒或孕婦，需要優先搶救，而他也忍不住笑虧，「難得看到有人貼正確的英文標語。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汽車貼紙「Baby on board」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

▲汽車貼紙「Baby on board」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

對此，網友們紛紛表示，「對！不然in car是在鈑金裡」、「簡單說明，In car 是裝在車上的，像引擎、貨物這樣；On board是乘坐在車上，坐飛機也是用On board」、「啥！in car是錯的！嚇兩跳欸」、「通常我們的車都是嬰兒做的XDD」、「在意英文正不正確很台灣」、「重點就是不要從後面弄我」、「我只知道阿嬤饋car」、「其實都可以用的！像你跟人說某某某在我車上，是He/She is in/on my car，並不會說He/She is on board my car；On board 通常是用在大型交通工具上。車兩用都可」。

但也有不少人直言，看得懂最重要，「相信我，90%只認識Baby這個單字而已」、「貼很多人看不懂的也沒用」、「但台灣人看不懂啊！所以還是Baby in car比較容易懂」、「懂就好了...何必」。

►捷運見世壯運長輩「該讓座嗎？」　一票人秒懂笑翻：跑得比我快
►台灣人不愛逛夜市了？　財經專家：一票人「改衝這地方」
►日本3招「250萬長者自願放棄駕照」　他嘆台灣很難：先改制度吧

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊
命理師揪「黃子佼、孟耿如水火不容」　2月前預言被挖
國三女走出校外墜樓亡！　校方判國賠264萬
快訊／好消息！三峽車禍男童「拔管脫險」
易烊千璽睽違8年訪台！　「快閃趕場坎城」
快訊／黃仁勳「台南海鮮會館」包30桌犒賞員工　最愛菜色曝光
快訊／19歲高中女慘死！姊妹雙載遇致命右偏　倒地猛撞號誌箱亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

健康吃粽子　聖馬爾定營養師「這五招」吃粽子不胖

換照年齡下修！毒理專家嘆像懲罰　陳世凱親回：非禁止高齡者駕車

合歡山520前夕閃電狂劈1小時！畫面全都錄　網：有人亂發誓

別再焦慮了！每天5分鐘「感恩練習」讓你情緒重開機

20人吃海鮮花10400元！她控店家「小份變大」要求去尾數遭拒爆口角

明天南部熱飆38度　周末「全台有雨」降溫10度

買手搖飲「竟結帳3次」！她傻眼：店員不喜歡環保杯？　一票搖頭

中醫大附醫質子治療助攻　六歲癌童穩住病情、照見希望

全球首次跨國共演！「超歌舞伎」大阪萬博登場　台灣同步享受臨場震撼

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

【西門町槍響】警對空鳴槍！ 當街逮移動詐騙基地台

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

健康吃粽子　聖馬爾定營養師「這五招」吃粽子不胖

換照年齡下修！毒理專家嘆像懲罰　陳世凱親回：非禁止高齡者駕車

合歡山520前夕閃電狂劈1小時！畫面全都錄　網：有人亂發誓

別再焦慮了！每天5分鐘「感恩練習」讓你情緒重開機

20人吃海鮮花10400元！她控店家「小份變大」要求去尾數遭拒爆口角

明天南部熱飆38度　周末「全台有雨」降溫10度

買手搖飲「竟結帳3次」！她傻眼：店員不喜歡環保杯？　一票搖頭

中醫大附醫質子治療助攻　六歲癌童穩住病情、照見希望

全球首次跨國共演！「超歌舞伎」大阪萬博登場　台灣同步享受臨場震撼

Daniel Wong聯名「小公雞」潮流印花機能服！孫賢佑男神同款K-WAY登場

命理師揪「黃子佼、孟耿如水火不容」　2月前預言被挖：會衰到70歲

舒淇抵達坎城鬆弛感私服引熱議！「拎29萬BV編織包」藏不住女神仙氣

林襄42公斤被說胖！本人自嘲「肥肉溢出」　練出6塊腹肌打臉酸民

「台灣飛人」劉錚變身奶爸　忙裡偷閒親臨PLG總冠軍G7觀戰

快訊／好消息！三峽車禍男童「拔管脫險」　另一童將動骨折手術

易烊千璽睽違8年訪台！喊想買伴手禮「快閃趕場坎城」　蔣勤勤笑聞純元皇后

國三女走出校外墜樓亡！3個半小時後才發現　校方判國賠264萬

從慢經濟到快應變　台東辦理農業天然災害救助講習

世壯運棒球賽選手資格與服裝規定惹議？北市體育局強調早已公告

【可愛爆擊】寶寶睡夢中露燦笑！下秒被自己奶音嚇醒XD

生活熱門新聞

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

全台有雨！　鋒面報到時間曝

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

三峽肇事翁釀3死12傷！前同事爆：他開車就變了個人

惹怒王文洋「4千萬恐掰了」！她曝女大生使錯招了

葉丙成向同學道歉！撤下當時的發文

你是不是偷偷喜歡朋友？這3個星座最容易「愛上熟人」

2道鋒面接力　下波「雨更大」時間曝

即／館長突「心臟不適」離開直播　深夜就醫照曝光

獨／調出化骨水！高雄冷氣師傅手遭腐蝕

78歲老翁追殺機車！Cheap轟：制度選擇放過他

校長稱傷者「較普通的學生」　戴瑋姍要求道歉

今「小滿」做1事恐破財整年　6禁忌曝

更多熱門

相關新聞

捷運見世壯運長輩「該讓座嗎？」　一票人秒懂笑翻

捷運見世壯運長輩「該讓座嗎？」　一票人秒懂笑翻

2025雙北世界壯年運動會正如火如荼展開，就有網友直言，最近搭乘捷運時，發現周圍有不少參加世壯運的長輩，這讓坐在博愛座的他不禁猶豫，是否該讓座。話題掀起熱烈討論，不少人笑說，「第一次看到這種可愛的（博愛座）煩惱」、「讓座算是看不起這些長輩嗎」。

大批男星閃兵　鄧佳華自豪「我有當過兵」

大批男星閃兵　鄧佳華自豪「我有當過兵」

閃兵4藝人達除役年齡！媒體人：代價太划算

閃兵4藝人達除役年齡！媒體人：代價太划算

Energy衝101跳16蹲　網傻：當年「全免役」

Energy衝101跳16蹲　網傻：當年「全免役」

批綠不想還假於民「還假話愚民」　他開酸

批綠不想還假於民「還假話愚民」　他開酸

關鍵字：

英文標語Babyonboard汽車貼紙熱議笑言

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

全台有雨！　鋒面報到時間曝

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面