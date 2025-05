一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

▲示意圖,與本文無關。(圖/達志影像)

許多爸媽會在車尾貼上「Baby in car」或「車上有嬰兒」的汽車貼紙,但其實正確寫法應為「Baby on board」,就有網友在路上看到正確版本後,直言好難得,而話題也掀起熱議,不少人紛紛笑回,「每次看到baby in car就會覺得很好笑」、「看得懂就好了啦」。

網友近日在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片,只見轎車車尾貼上「Baby on board」的貼紙,除了提醒後方來車外,更重要的是,若不幸發生意外,能第一時間讓緊急救護人員知道,車內有嬰兒或孕婦,需要優先搶救,而他也忍不住笑虧,「難得看到有人貼正確的英文標語。」

對此,網友們紛紛表示,「對!不然in car是在鈑金裡」、「簡單說明,In car 是裝在車上的,像引擎、貨物這樣;On board是乘坐在車上,坐飛機也是用On board」、「啥!in car是錯的!嚇兩跳欸」、「通常我們的車都是嬰兒做的XDD」、「在意英文正不正確很台灣」、「重點就是不要從後面弄我」、「我只知道阿嬤饋car」、「其實都可以用的!像你跟人說某某某在我車上,是He/She is in/on my car,並不會說He/She is on board my car;On board 通常是用在大型交通工具上。車兩用都可」。

但也有不少人直言,看得懂最重要,「相信我,90%只認識Baby這個單字而已」、「貼很多人看不懂的也沒用」、「但台灣人看不懂啊!所以還是Baby in car比較容易懂」、「懂就好了...何必」。

