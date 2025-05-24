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林之晨自曝台大念6年！勉學弟妹越級打怪：沒有奇蹟只有累積

▲▼台大畢業典禮，陳文章勉勵台大畢業生不要害怕失敗與嘗試錯誤。（圖／台大提供）

▲林之晨陳文章勉勵台大畢業生，找到自己天命並不斷學習。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學今（24日）舉行113學年度畢業典禮。台大校友、台灣大哥大總經理林之晨在致詞時，提及自己大一就被當了15 學分，其中兩科零分，加上要創業，大學花6年才從台大畢業，但因為自己創業提早進入社會，越級打怪下快速成長，期勉畢業生做事「沒有奇蹟只有累積」，也都能找到天命，持續越級打怪，成為那個讓自己驕傲的人，並且為深愛的台灣做出重大貢獻。

台大今舉行113學年畢業典禮，今年共有學士班畢業生為4794人、碩士班5373人、博士班584人，總計1萬751人。校長陳文章首先指出，當前世界局勢隨著氣候變遷劇烈與地緣政治衝突兩大危機搖擺，前景充滿不確定性，面對多變局勢，更顯得我們所培育人才需有「學業固本精進、增加知識廣度、拓展國際視野、實踐學用合一」等4項學習基本要件，以及「結交好友、培養挫折忍耐力、勇敢追夢的勇氣」等3件要注重的事。

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台大即將迎來百年校慶，陳文章也分享對台大定位及遠景想法，並期盼畢業生們能更有信心及勇氣面對挑戰，承擔責任。並舉台大第一次遴選出百大貢獻事蹟，包括在台根植的當代國學典範、奠定近代台灣史學研究、蛇毒研究等為例，認為台大主要使命是培育各專業領域的領袖人才，及支持師生從事研究，或引領思潮、或解決問題，對世界重要議題有貢獻，並能積極協助國家社會進步發展。

▲▼台大畢業典禮，校長陳文章勉勵台大畢業生不要害怕失敗與嘗試錯誤，反而能從中學習。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大畢業典禮上，校長陳文章勉勵畢業生不要害怕失敗與嘗試錯誤，反而要從中學習。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章也引用台大椰林講座中，有關台積電創辦人張忠謀與AMD董事長暨執行長蘇姿丰的演講內容，鼓勵畢業生不要害怕失敗與嘗試錯誤，反而要從中學習。更鼓勵畢業生不要怕犯錯，要選擇最困難的問題去解決，選擇自己能發揮影響力的領域投入，成為領導者，而大學就是學習和探索的最佳時期。

今年台大邀請台灣大哥大總經理林之晨、台大化工系校友擔任演說貴賓。他說，自己大一就被當了15 學分，其中還包括兩科零分，加上當年要創業原因，花了6年才完成大學學業，甚至並未參加畢業典禮，很高興在23年後參加畢業典禮，彌補當年生涯的缺憾。

林之晨也跟畢業生們分享自己生命中重要啟示，指在學校念書時是同學們一起成長，但在社會上升級卻是各自發生，並將自己從大三開始創業，越級打怪經驗為例，公司不管是產品研發、行銷、銷售、開手排卡車送貨，自己作為共同創辦人，都只能硬著頭皮上，不懂就想辦法爬文、問人、練習把它弄懂，因為越級打怪，自己升級的速度可以大幅提升。

林之晨父母都是台大畢業、也都是醫生，父親也非常疼母親，但在1995爆發第三次台海危機時，當年母親希望移民到美國來躲避可能爆發的戰爭，但卻遭到父親嚴厲斥責她：「我們家不會移民，我們生為台灣人、死為台灣鬼！」這也成為自己決定不留在美國，回到台灣，並且在過去 16 年用盡全力貢獻台灣的其中一個原因。

林之晨也鼓勵畢業生走進世界，找到自己的天命並不斷學習，累積實力，就像他當初帶著在美國第一線的產業觀察所吸收到最新知識，回到台灣創辦 AppWorks的創業加速器，專門幫下一代創業者創業，幫助台灣成為更全面的科技強國。他期勉畢業生，做事「沒有奇蹟、只有累積」，盼畢業生都能找到天命，持續越級打怪，成為那個讓自己驕傲的人，並且為深愛的台灣做出重大貢獻。

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