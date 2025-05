紐約大學畢業生致詞痛訴加薩遭「種族滅絕」　畢業證書遭校方扣留

▲紐約大學畢業典禮在紐約洋基體育場舉行,一名女子因為揮舞巴勒斯坦旗幟而被護送離開。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國紐約大學(NYU)一名應屆畢業生在畢業典禮致詞時,公開譴責加薩戰爭為「種族滅絕」,並抨擊美國政府支持以色列,引發爭議。校方指控他事前未如實申報發言內容,涉嫌說謊並濫用平台表達個人政治立場,決定扣留其畢業證書。在此之際,川普政府正加強打擊校園內親巴勒斯坦示威活動。

根據英媒《BBC》,事件主角為紐約大學文理學院學生羅佐斯(Logan Rozos),他15日在畢業典禮致詞時,對「巴勒斯坦正發生的暴行」予以譴責,稱「正在發生的『種族滅絕』,獲得美國在政治與軍事方面的支持,且由納稅人資金支付,並被即時轉播到我們的手機上」,現場掌聲與噓聲交錯。

▲紐約大學畢業典禮在洋基體育場舉行。(圖/路透)

儘管羅佐斯全程未提及以色列或猶太人,但言論仍引發爭議。羅佐斯在被介紹上台後,對於代表畢業生致詞感到焦慮,但他認為仍有責任為巴勒斯坦發聲。

紐約大學發言人貝克曼(John Beckman)強調,羅佐斯在事前提交的發言稿與實際致詞內容不符,認為其濫用被授予的發言特權,且以個人、片面的政治觀點主導原本屬於全體學生的畢業時刻。校方表示「強烈譴責並深感遺憾」,已決定在紀律程序完成前,暫時扣留其畢業證書。

紐約大學官網資料顯示,羅佐斯主修文化批評與政治經濟,身份為一名黑人跨性別男同性戀者,同時身兼演員與藝術家。目前官網疑似已將羅佐斯的個人檔案刪除。

“I condemn this genocide and complicity in this genocide.”



NYU student Logan Rozos denounced Israel’s genocide in Gaza during his graduation speech to roaring applause. In retaliation, NYU has withheld his diploma and is threatening further disciplinary action. pic.twitter.com/VzjRoOAq2k