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出國前一天被丟包！男友「要顧貓不去了」她爆委屈　風向兩極

出國前一天被男友丟包「要顧貓不去了」　她嘆「假都排了」：沒被對方放在心上

▲出國前一天男友突然說不去了，讓她難過道「只剩下我一個人有點無助」。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

「這時候生氣好像又會顯得很不體貼。」一名女子近日在網上訴苦，跟男友計畫6天5夜的日本旅程，機票住宿早就訂好，行程也大致規劃完畢，男友卻在出發前一天來電告知，稱他的貓咪得了牙周病必須手術，術後也得特別照顧，因此無法跟她一起出國，而這也讓她無奈直呼「直接說不去了，只剩下我一個人有點無助」。貼文曝光後，引起兩派網友論戰。

這名女子在Dcard以「出國前一天被男友丟包說不他不去了，這時候該怎麼辦」為題發文表示，與男友規劃了6天5夜的日本旅程，大致上行程已排好、機票住宿也訂了，出國前還買了新的貓砂機，讓貓咪能比較舒適。

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原PO提到，出發當天是中午的飛機，前一天卻接到男友的電話，說貓咪情況不佳，得了牙周病，要拔很多顆牙齒，中午手術過後要餵藥跟吃軟食，這次可能無法一起出國了，「3分鐘的對話內容而已，因為我也蠻難過的，假也排了，等了好久結果這樣，說是機住的錢會退給我，我要自己去也行」。

原PO接著解釋，男友的貓裝有銀色假牙，前幾天發現假牙只剩下一半，因此有預約去看牙醫，當下就拔了6、7顆牙齒，由於男友從未幫貓咪刷牙，讓貓咪得了牙周病。

「他跟他爸媽一起住，不知道為什麼不能託付給家人幫忙？」原PO感嘆，出發前已經和朋友說好要帶伴手禮回來，自己也很想去日本玩，日前也與男友約定，機票、飯店她來出，其餘花費是男友負責，如今男友卻說「不去了」，讓她感到十分無助，「我知道這是他最愛的貓（他家裡有養六隻），所以當下也知道他的感覺所以沒有多說什麼，不到1天前說不去了就不去了，這時候生氣好像又會顯得很不體貼」。

貼文曝光後，不少網友在底下留言，「原PO的假跟時間跟心情誰來負責？」、「這件事不是因為貓重要就可以忽略，而是你們在做重大決定時，有沒有把對方放在心上」、「男方沒做好的是，他應該是要找女方『討論』，而不是單方面做『結論』吧，雖然能理解他很著急，但是在溝通上，他真的沒做好」、「重點可能不是因為貓生病所以不去旅遊，而是面對突發狀況時，伴侶的決定並沒有考慮到原PO，甚至可以說是沒有顧慮到原本答應好的承諾」。

也有人認為「女友的情緒和請假成本固然很重要，但今天有排序更重要的事情非處理不可，那旅遊就不會是第一順位」、「如果我男友罵我，為了貓或家人不陪他去旅行，我會覺得他就是小心眼自卑男」、「說真的如果是我的貓臨時全口拔牙，我可能也會取消出國，除非是有醫院可安置，不然不可能放心把生病的貓託給平常沒有在照顧的家人，因為他們根本沒有任何照顧寵物的觀念，但妳遇到這種事情也很可憐，太臨時了」、「你去日本獨旅的危險遠低於貓咪拔牙，你們穩定交往的時間也可能比貓咪壽命長的多，雖然貓咪可以自己住院，但還是考慮一下獨旅吧」。

後來，原PO也補充，自己在意的是男友第一時間沒有太多安慰，卻直接給了結論，短短的幾句話也沒有道歉，覺得沒有太被對方放在心上，「最後找到了方案，是可以放在醫院的……獨旅是沒什麼問題，也知道貓很重要所以中間並沒有吵鬧，所以上面說等他忙完討論而已，其實也是想知道狀況，但最後晚上有接到電話討論好了」。

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