最殘酷時期！加薩援助卡車遭搶　聯合國怒批以軍空襲



▲聯合國怒批以色列軍方對加薩走廊發動空襲。（圖／路透）



文／中央社



聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，巴勒斯坦人正在蒙受加薩戰爭「最殘酷的時期」。儘管以色列放寬部分對加薩走廊的長期封鎖，卻有10多輛運糧卡車遭搶劫。



法新社報導，以色列宣布有限度地恢復援助物資進入加薩走廊（Gaza Strip）之際，也對哈瑪斯（Hamas）展開新一輪擴大攻勢，希望消滅這個巴勒斯坦武裝組織。然而，援助物資才剛開始緩慢進入這片飽受戰火蹂躪的土地。 加薩民防組織官員穆哈伊爾（Mohammad al-Mughayyir）告訴法新社，「以色列今天的空襲至少造成71人死亡，數10人受傷，且有為數眾多的人在瓦礫堆下失蹤」。

古特瑞斯表示，「在加薩的巴勒斯坦人，正在蒙受這場殘酷衝突之中，可能是最殘酷的時期」。他補充說道，以色列「必須允許並促成」人道救援物資的運送。 古特瑞斯另指出，近日雖然約有400輛卡車獲准進入加薩走廊，但實際僅有115輛完成集結。

他在聲明中補充：「目前獲准的援助量猶如杯水車薪，而實際需要的是如洪水般的支援…與此同時，以軍的攻勢不斷加劇，造成的死亡與破壞程度極為嚴重。」 聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）今天表示，「世界糧食計劃署15輛卡車昨天深夜在加薩南部被搶，當時這些卡車正在前往世界糧食計劃署支持的麵包店途中」。

世界糧食計劃署發布聲明表示，「飢餓、絕望，以及對於未來是否還會有更多糧食援助的焦慮，正在加劇不穩定情勢」，呼籲以色列當局「更快速讓更大量的糧援進入加薩」。