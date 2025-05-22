以色列總理：哈瑪斯領袖可能已被擊斃

▲以色列轟炸加薩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）21日聲稱，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）現任領袖穆罕默德辛瓦（Mohammed Sinwar）「似乎已被以軍擊斃」，暗示以色列對哈瑪斯高層的獵殺行動再下一城。

中央社報導，納坦雅胡在接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時談到對哈瑪斯的軍事行動時表示，「我們消滅了數萬名恐怖分子。我們殲滅了這些殺人兇手的領導人戴夫（Mohammed Deif）、哈尼雅（Ismail Haniyeh）、亞雅辛瓦（Yahya Sinwar），我們似乎也擊斃了穆罕默德辛瓦。」

穆罕默德辛瓦於2024年10月接替兄長亞雅辛瓦，成為哈瑪斯最高領袖。亞雅辛瓦在哈瑪斯組織內部有「加薩之王」之稱，是哈瑪斯於2023年10月7日對以色列南部發動大規模突襲的主要策劃者之一。

據以色列情報單位掌握，亞雅辛瓦在突襲行動後長期藏身於加薩南部地區。去年底，以軍在一場密集交火中發動定點打擊，亞雅辛瓦疑似被擊斃。若消息屬實，這將被視為以色列自加薩戰爭爆發以來，對哈瑪斯領導層最致命的一擊。

納坦雅胡強調，消滅哈瑪斯的軍事與領導核心，是以色列長期安全戰略的關鍵，並指此類行動將持續進行。他表示，哈瑪斯若不解除武裝、交還人質、結束武裝對抗，就不會有任何實質性的停火可能。

以色列國防軍目前尚未對穆罕默德・辛瓦之死發布正式證實。不過，若此說法獲得進一步確認，將進一步重創哈瑪斯的領導結構。分析指出，隨著哈瑪斯多位高層接連喪命，其在加薩地區的指揮與運作恐面臨更大挑戰。