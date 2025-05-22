以軍鳴槍驅趕「中國、歐盟外交官」畫面曝！　多國齊聲譴責

▲ 正在受訪的外交官聽見槍響面露驚恐。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

多國外交官組成的代表團21日訪問被以色列占領的約旦河西岸哲寧（Jenin），遭以色列軍方鳴槍警告，引發各國領袖與官員強烈譴責。以軍聲稱是因代表團偏離批准路線才開火驅離，但各國批評此舉已威脅外交人員生命安全，要求以色列調查與解釋。

《衛報》報導，這支25人代表團由31國大使及外交官組成，包括義大利、加拿大、埃及、約旦、英國、中國及俄羅斯等，前往執行巴勒斯坦自治政府（PA）一項官方任務，觀察當地人道主義局勢。21日他們到訪哲寧，網路曝光的畫面顯示，部分外交官正接受媒體採訪時附近傳來多起槍響，眾人嚇得趕緊尋找掩護。

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.



قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg — State of Palestine - MFA ???????????????? (@pmofa) May 21, 2025

以軍對此說明，此次訪問已獲批准，但代表團偏離路線，闖入未授權進入的禁區，士兵因此鳴槍示警，將他們驅離。

加拿大、英國、法國及其他歐洲國家官員各自召見以色列大使，要求解釋這起「不可接受」的事件。以色列持續進攻加薩並在約旦河西岸擴建定居點之際，這項行為已違反國際法，將加劇國際社會日益增長的憤怒與憂慮。

以色列長期盟友德國也譴責這起「無端射擊」，加拿大、土耳其及歐盟則要求展開調查。代表團中包括4名加拿大外交官，總理卡尼對此直言，「我們要求立即對這起事件做出解釋，這完全不可接受」。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）發言人也敦促以色列徹底調查，「工作中的外交官不應受到任何形式的槍擊與攻擊，他們的安全與不可侵犯性在任何時候都應受到尊重。」

以軍則對「造成不便」表示遺憾，並稱高級官員將聯絡外交官，告知有關這起事件的內部調查結果。