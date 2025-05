以軍鳴槍驅趕「中國、歐盟外交官」畫面曝！　多國齊聲譴責

▲ 正在受訪的外交官聽見槍響面露驚恐。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

多國外交官組成的代表團21日訪問被以色列占領的約旦河西岸哲寧(Jenin),遭以色列軍方鳴槍警告,引發各國領袖與官員強烈譴責。以軍聲稱是因代表團偏離批准路線才開火驅離,但各國批評此舉已威脅外交人員生命安全,要求以色列調查與解釋。

《衛報》報導,這支25人代表團由31國大使及外交官組成,包括義大利、加拿大、埃及、約旦、英國、中國及俄羅斯等,前往執行巴勒斯坦自治政府(PA)一項官方任務,觀察當地人道主義局勢。21日他們到訪哲寧,網路曝光的畫面顯示,部分外交官正接受媒體採訪時附近傳來多起槍響,眾人嚇得趕緊尋找掩護。

The occupation forces opened heavy fire from inside the Jenin refugee camp to intimidate the diplomatic delegation that is conducting a field tour around the camp to witness the extent of the suffering endured by the residents of the area.



قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف من… pic.twitter.com/qafjqQP0Sg