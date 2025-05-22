快訊／2以色列使館人員喪命！美猶太博物館槍擊　嫌犯仍在逃

▲華盛頓特區的「首都猶太物館」外發生槍擊，現場拉起封鎖線。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

根據各大美媒最新消息，美國華盛頓特區（Washington, D.C.）的「首都猶太博物館」外面發生槍擊，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）剛剛在X發文證實，2名死者都是以色列大使館工作人員。

ABC、NBC等美媒報導，當地時間21日晚間，多名以色列外交人員出席華盛頓特區西北部「首都猶太博物館」（Capital Jewish Museum）的活動。晚間9時5分，2名死者正要離開時，卻遇襲身亡。

BBC指出，案發地點位於西北第三街與F街附近，該地區有許多旅遊景點、博物館與政府大樓，包括聯邦調查局（FBI）的華府辦公室。消息人士向CBS表示，這起事件似乎是有針對性的。

???? BREAKING: Chaotic scene tonight inside Washington DC Capitol Jewish Museum where, just outside, 2 people (potentially Israeli diplomatic) who may have been attending an American Jewish Committee Young Diplomats event (one I organized years ago) shot & killed.



Per the report… https://t.co/j563rGWuDP pic.twitter.com/A0yROASJVZ — Houman David Hemmati, MD, PhD (@houmanhemmati) May 22, 2025

美國國土安全部長發文證實，「今晚在華盛頓特區猶太博物館附近，2名以色列大館員工被毫無意義地殺害。我們正在積極調查，並且努力獲取更多能夠分享的資訊。請為受害者家屬禱告。」



根據福斯新聞，嫌犯依然在逃，警方正在尋找一名蓄山羊鬍的白人男性，他最後一次被看到時，穿著藍色外套與藍色牛仔褲。目前，聯邦調查局（FBI）聯合反恐任務小組（Joint Terrorism Task Force）已經出動應對，警方呼籲民眾避開案發地區。

Washington, D.C. - developing story, active shooter involvement outside The Capital Jewish Museum. 10:36 PM --- details to come. @alanhenney pic.twitter.com/wdAPzQLRPQ — Anthony Peltier (@_anthonypeltier) May 22, 2025

初稿：11:02

更新：11:50