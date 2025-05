快訊／2以色列使館人員喪命！美猶太博物館槍擊　嫌犯仍在逃

▲華盛頓特區的「首都猶太物館」外發生槍擊,現場拉起封鎖線。(圖/翻攝自X)



記者吳美依/綜合報導

根據各大美媒最新消息,美國華盛頓特區(Washington, D.C.)的「首都猶太博物館」外面發生槍擊,國土安全部長諾姆(Kristi Noem)剛剛在X發文證實,2名死者都是以色列大使館工作人員。

ABC、NBC等美媒報導,當地時間21日晚間,多名以色列外交人員出席華盛頓特區西北部「首都猶太博物館」(Capital Jewish Museum)的活動。晚間9時5分,2名死者正要離開時,卻遇襲身亡。

BBC指出,案發地點位於西北第三街與F街附近,該地區有許多旅遊景點、博物館與政府大樓,包括聯邦調查局(FBI)的華府辦公室。消息人士向CBS表示,這起事件似乎是有針對性的。

???? BREAKING: Chaotic scene tonight inside Washington DC Capitol Jewish Museum where, just outside, 2 people (potentially Israeli diplomatic) who may have been attending an American Jewish Committee Young Diplomats event (one I organized years ago) shot & killed.



Per the report… https://t.co/j563rGWuDP pic.twitter.com/A0yROASJVZ