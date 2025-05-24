反廢死公投遭否決　黃國昌嗆：中選會自居台灣民主太上皇

記者陳家祥／台北報導

中選會昨通過核三延役公投案、否決反廢死公投，對此，民眾黨主席黃國昌今（24日）受訪時說，中選會現在竟自居台灣民主太上皇，什麼可以公投、什麼不能公投，中選會的官員覺得他們有權力決定，「這是赤裸裸的公投審議委員會復辟，赤裸裸在踐踏台灣人當家作主的權利」。

▲民眾黨主席黃國昌出席「國家治理學院-陳抗訓練」活動。（圖／記者呂佳賢攝）



黃國昌說，其實昨天早上記者問他的時候就說，請中選會不要忘記，台灣在推動公投民主的歷史，過去很多NGO的朋友跟民進黨站在一起推動公投民主，「當初民進黨要求ECFA要公投，甚至蔡英文前總統在當民進黨主席的時候說，要推動用公投廢止ECFA，這都是斑斑可考的歷史」。

黃國昌說，過去有設立公投審議委員會，專門在封殺公民投票的，所以後來改正公投法的時候把審議委員會廢止，「結果沒想到，公投審議委員會廢止了，現在中選會自居為台灣民主太上皇」，什麼可以公投、什麼不能公投，竟然中選會的官員覺得他們有權力決定，這是赤裸裸的公審會復辟，赤裸裸在踐踏台灣人當家作主的權利。

黃國昌指出，針對有關死刑的問題，這當然是一個非常重要的重大公共政策，如果人民不能決定的話，請問誰決定？賴清德一個人決定？柯建銘一個人決定嗎？民進黨決定嗎？為什麼這些人的意志可以凌駕台灣人民的意志上？

黃國昌直言，中選會說，死刑的存廢不是屬於重大公共政策，那請問是什麼？請問中選會，是什麼？不要說沒有民主素養，連基本常識都沒有。