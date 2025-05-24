重啟核三公投成案周春米斥犧牲屏東人　黃國昌：她可投下她的一票

記者陳家祥／台北報導

中選會昨宣布，重啟核三公投將在8月23日舉行，對此，屏東縣長周春米說，屏東人40年來在核三威脅下，難道走回頭路？對此，民眾黨主席黃國昌說，周春米縣長可以投下她的一票，屏東的鄉親乃至於全台灣的人民，都可以投下自己的一票，「台灣是一個多元民主的社會，總是要透過一個民主機制做成重大公共政策的決定」。

▲民眾黨主席黃國昌出席「國家治理學院-陳抗訓練」活動。（圖／記者呂佳賢攝）



由民眾黨團提出的核電延役公投，主張應由人民決定是否讓核三繼續運轉。中選會主委李進勇昨說，此案合於公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」規定，依公民投票法第23條規定，將於8月23日投、開票。

屏東縣長周春米昨在臉書說，要屏東表達最沉痛的抗議，「想問提案的藍白立委，屏東人只是要一個公平，很難嗎？」質疑藍白假借民主之名，犧牲屏東人、判屏東人死刑。

對此，黃國昌說，周春米縣長有她表達意見的自由，「她作為台灣公民的一份子，在這公投民主過程中，她也有表達意見的機會，她也可以投下反對票」；他說，相信屏東有很多鄉親，特別是立法院在辦公聽會時候，也表達跟周春米縣長完全不一樣的看法。

黃國昌表示，每一個人都是台灣的主人，每一個人都有投票權、都有表達自己意見的機會，周春米縣長可以投下她的一票，屏東的鄉親乃至於全台灣的人民，都可以投下自己的一票。台灣是一個多元民主的社會，總是要透過一個民主機制做成重大公共政策的決定。