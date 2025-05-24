吳宗憲：中選會操作放行核三延役公投　「為錯誤能源政策解套」

▲立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

中選會23日決議立法院通過的「反廢死公投」非屬「重大政策之創制或複決」，礙難辦理公投，至於核三延役公投則定8月23日投票。對此藍委吳宗憲指出，「反廢死公投」一旦進行，將讓民進黨極為難堪，所以根本不敢讓這個公投走到實際投票那一步；另一方面又期盼能藉著「核三延役公投」，為一路錯下去的能源政策解套。因此，民進黨選擇性操作，中選會放行或擋下公投的標準完全為政治服務。更令人不齒的是，之後他們還能藉「非核」之名大肆舉辦下鄉行動，表面上包裝成宣傳非核家園，實際卻是在為即將登場的大罷免進行組織動員。

吳宗憲說，「說一個笑話，台灣有超然獨立客觀的機關，誰信？從NCC到監察院、檢調、大法官再到中選會，他們只為了綠色而超然獨立，沒有做不到的事情，只有我們想不到！獨立機關已死，民主喪鐘已敲響」。

吳宗憲表示，民進黨早就預測到「反廢死公投」一旦進行，結果將讓他們極為難堪，所以根本不敢讓這個公投走到實際投票那一步、真正走到人民面前；可是，另一方面他們又期盼能藉著「核三延役公投」，為一路錯下去的能源政策解套。因此，民進黨開始選擇性操作：中選會放行或擋下公投的標準完全為政治服務。更令人不齒的是，之後他們還能藉「非核」之名大肆舉辦下鄉行動，表面上包裝成宣傳非核家園，實際卻是在為即將登場的大罷免進行組織動員。

吳宗憲提到，公投法於107年1月3日之修正，已廢除公民投票審議委員會（下稱公審會）對公民投票適用事項之認定，中選會對公投提案已無實質審查之權力。公審會依照公投法第10條第3項規定﹕「主管機關依前項第一款、第三款、第四款及前條第六項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人進行必要之補正。」僅能為形式審查。

吳宗憲強調，雖依公投法第15條第2項之規定，立法院僅能就於第二條第二項第三款之事項，即「重大政策之創制或複決」交由主管機關辦理公民投票，惟本件立法院就是依照公投法第2條第2項第3款為公投案之提出，就此，公審會並無審查認定權限，否則無異實質審查立法院就公投案提出之權限。

吳宗憲說，中選會說本次「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」之公投提案，涉及到法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」之性質，非屬「重大政策之創制或複決」範疇。若按照中選會的邏輯，死刑是否一致決，並非重大政策，而是立法原則，不就擺明了「承認」113憲判8的大法官，就是「僭越」立法權，大法官明明在解釋憲法，卻恣意立法，擺明了違反權力分立，濫權創設立法原則？

吳宗憲認為，然而，死刑是否須一致決，關乎國家死刑制度之制定與調整，本屬重大之政策，應尊重公民社會之多數民意，以符合民主法治之精神，豈能由毫無民意基礎的大法官憑其個人價值而選擇，故應由全民公決。不容許為政權服務、完全不中立的中選會踐踏民意，此重大政策就要由台灣人民決定。